CANLI | Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşanan son gelişmeler!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası yaşanan son gelişmeler Mackolik.com YouTube kanalında Süleyman Tetik moderatörlüğünde gerçekleşen Macko Lig programının canlı yayınında konuşuluyor.
Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide tribündeki yerini aldı.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ta bir araya gelerek otobüslerle derbinin oynanacağı Ülker Stadı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında maçı izleyecekleri tribüne geçti.
Galatasaray taraftarı, son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de Ülker Stadı'na yapılan derbiyi yerinde takip etmişti. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy'de takımlarını destekledi.
Karşılaşmanın 90 dakikasında oyun faul nedeniyle tam 45 kez dururken, Fenerbahçe 19 Galatasaray ise 25 kez faul yaptı.