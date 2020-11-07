CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşıyor. Bu sene yaptığı transferlerle takımı baştan kuran Fenerbahçe, Konyaspor maçı ile galibiyet serisine devam etmek istiyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maç canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...
1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...
5' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
7' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Caner'in içeri çevirdiği top auta çıktı.
11' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Cikalleshi, Milosevic; Kravets.
Fenerbahçe'de sakatlık geçiiren Sosa'nın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Dirar ile cezalı olan Sinan Gümüş kadroda yer almayacak.
Konyaspor'da ise adı açıklanmayan 1 oyuncu koronaviruse yakalanmıştı. Öte yandan Uğur Demirok, Ahmet Çalık ve Marin Anicic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı'nın da sakatlıkları bulunuyor.
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü 39. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.
İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
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