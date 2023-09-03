CANLI | Haydi kızlar! Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibin haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

CANLI | 3. SET

TÜRKİYE: 0

SIRBİSTAN: 0

Set: Türkiye 25-27 Sırbistan Set: Türkiye 25-21 Sırbistan

(Sayfa güncellenmektedir)

SON 14 MAÇI KAZANDIK

Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDEYİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında final oynamış ve iki maçı da kaybetmiştik.

