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  4. CANLI | Haydi kızlar! Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor

CANLI | Haydi kızlar! Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor

03.09.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI | Haydi kızlar! Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibin haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

CANLI | 3. SET

TÜRKİYE: 0
SIRBİSTAN: 0

  1. Set: Türkiye 25-27 Sırbistan
  2. Set: Türkiye 25-21 Sırbistan

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SON 14 MAÇI KAZANDIK

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Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDEYİZ

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında final oynamış ve iki maçı da kaybetmiştik.

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