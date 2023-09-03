CANLI | Haydi kızlar! Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibin haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.
CANLI | 3. SET
TÜRKİYE: 0
SIRBİSTAN: 0
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Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında final oynamış ve iki maçı da kaybetmiştik.