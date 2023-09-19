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CANLI | Filenin Sultanları'nın rakibi Peru!

19.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşılaşıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maç, TSİ 07.00'de başladı.

CANLI SKOR - IV. SET

TÜRKİYE: 13
PERU: 15

I. SET SONUCU

Türkiye 25-18 Peru

II. SET SONUCU

Türkiye 25-27 Peru

III. SET SONUCU

Türkiye 25-17 Peru

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Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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