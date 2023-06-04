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CANLI: Galatasaray'dan görkemli şampiyonluk kutlaması! Ünlü isimler peş peşe sahne alıyor, oyuncular şarkılarıyla birlikte çıkıyor...

04.06.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, şampiyon olarak çıktığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezonu derbi galibiyetiyle kapatmış oldu. Maçın hemen ardından ise şampiyonluk kutlaması başladı. Kenan Doğulu konseriyle başlayan görkemli kutlamada futbolcular, tek tek özel şarkılarla hazırlanan platform üzerine çıkması bekleniyor. İşte detaylar...

CANLI: Galatasaray'dan görkemli şampiyonluk kutlaması! Ünlü isimler peş peşe sahne alıyor, oyuncular şarkılarıyla birlikte çıkıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan taraf, 3-0'lık skorla Galatasaray oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti.

Bu skorun ardından sezonu derbi galibiyetiyle kapatan sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın hemen ardından şampiyonluk kutlamasına geçti.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu konseriyle başlayan görkemli kutlama, futbolcuların tek tek platforma çıkışıyla devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını canlı olarak takip ediyoruz.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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Sarı - kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu; kutlama esnasında Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, "Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik. Fenerbahçe'ye karşı gol yemedik, toplamda 6-0. Herkesi tebrik ediyorum. Bütün bir aile olarak bu sezonu tamamladık. Camiamıza teşekkür ederiz. Güzel bir son oldu. Hepimize armağan olsun." dedi.

OKAN BURUK: "HAK EDEN KAZANDI!"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk kutlaması devam ederken mikrofon başına geçti ve açıklamalarda bulundu. Buruk, "Galatasaray'da kazandığım kupa sayısını hatırlamıyorum. Sahada iyi olan taraf kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da iyi performans sergiledi. İkincilik yarışı var, devam ediyor. Önemli isimler getirdik ve Türk futboluna katkıda bulunduk. Onlardan da önemli verim aldık. Bu sezonun özeti, hak eden kazandı!" şeklinde konuştu.

SOUNESS, SAHAYA BAYRAKLA ÇIKTI

Kenan Doğulu konserinin ardından sahaya Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, elinde bayrakla çıktı. Bir süre yeşil zemin üstünde gezinen Souness, bayrağı çimlere bıraktı ve Adnan Polat'tan plaket kabul etti.

FERNANDO MUSLERA: "GURUR DUYUYORUM"

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, kutlamalar öncesi soyunma odasında açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi, "Gerçekten geçen hafta amacımıza ulaştık. 12 yılda 6 kupa... Gurur duyuyorum! Herkes çok çalıştı ve amacına ulaştı." ifadelerini kullandı.

KENAN DOĞULU: "KOŞA KOŞA GELDİM"

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Sahneye ilk olarak Kenan Doğulu çıktı. Doğulu, kutlama öncesinde "İstediğimiz kadar muhteşem bir şovu, 25. şampiyonlukta yapacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında olması es geçilemez. Başkan da beni davet ederken bu konunun üstünde durdu. Ben de koşa koşa geldim. Çocukluğumun takımı Galatasaray. Bütün takıma övgüler yağdırmak istiyorum. Gelecek sezonlarda yapacakları için de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

HOLOGRAM ASLAN, SAHADA!

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında dev hologram aslan saha içerisinde dolaştı. Aslanın sahada gezdiği esnada stadyum hoparlörlerinden 'kükreme' sesi verildi.


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