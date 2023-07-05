SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. CANLI | Galatasaray - Hull City ile karşı karşıya geliyor

CANLI | Galatasaray - Hull City ile karşı karşıya geliyor

05.07.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaşıyor. Okan Buruk'tan sürprizlerle dolu bir 11 tercihi geldi.

CANLI | Galatasaray - Hull City ile karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:30 8'
Galatasaray Galatasaray
0 - 0
Hull City Hull City

GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray XI: Batuhan Şen, Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan, Torreira, Berkan, Cicaldau, Yunus, Barış Alper, Mertens.

HULL CITY'NİN 11'İ

Hull City XI: Lo-Tutala, Coyle, McLoughlin, Jones, Leake, Seri, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Delap, Tetteh.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

F0ScUgbXgBAoSOU

Ozan Tufan: "Geçen sene de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yaptık. Güzel bir atmosfer var. En iyi şekilde, sakatlıksız maçı atlatıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

"HULL CİTY BİZİM TAKIMIMIZ OLDU"

F0SgeC_XgA4oP7T

Okan Buruk: "Hull City bizim takımımız oldu. Gönülden destekliyoruz. Maçlarını izliyoruz. Premier Lig'e çıkma hayalleri var. İsteğimiz, dualarımız Hull City ile birlikte, inşallah onlar da bu sene yukarıya doğru gidebilme şansını yakalayabilirler"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!
Çağlar Söyüncü transferi bitti!Çağlar Söyüncü transferi bitti!
Kimse beklemiyordu: G.Saray'dan ayrılıyorum!Kimse beklemiyordu: G.Saray'dan ayrılıyorum!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hull city Süper Lig hazırlık maçı sezon süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.