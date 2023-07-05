CANLI | Galatasaray - Hull City ile karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor.
Galatasaray XI: Batuhan Şen, Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan, Torreira, Berkan, Cicaldau, Yunus, Barış Alper, Mertens.
Hull City XI: Lo-Tutala, Coyle, McLoughlin, Jones, Leake, Seri, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Delap, Tetteh.
Ozan Tufan: "Geçen sene de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yaptık. Güzel bir atmosfer var. En iyi şekilde, sakatlıksız maçı atlatıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."
Okan Buruk: "Hull City bizim takımımız oldu. Gönülden destekliyoruz. Maçlarını izliyoruz. Premier Lig'e çıkma hayalleri var. İsteğimiz, dualarımız Hull City ile birlikte, inşallah onlar da bu sene yukarıya doğru gidebilme şansını yakalayabilirler"