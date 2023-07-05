CANLI | Galatasaray - Hull City ile karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor.

GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray XI: Batuhan Şen, Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan, Torreira, Berkan, Cicaldau, Yunus, Barış Alper, Mertens.

HULL CITY'NİN 11'İ

Hull City XI: Lo-Tutala, Coyle, McLoughlin, Jones, Leake, Seri, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Delap, Tetteh.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ozan Tufan: "Geçen sene de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yaptık. Güzel bir atmosfer var. En iyi şekilde, sakatlıksız maçı atlatıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

"HULL CİTY BİZİM TAKIMIMIZ OLDU"

Okan Buruk: "Hull City bizim takımımız oldu. Gönülden destekliyoruz. Maçlarını izliyoruz. Premier Lig'e çıkma hayalleri var. İsteğimiz, dualarımız Hull City ile birlikte, inşallah onlar da bu sene yukarıya doğru gidebilme şansını yakalayabilirler"



