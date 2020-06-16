Canlı izle FB - TS maçı şifresiz izle | Canlı yayın | Hangi kanalda maçı izle

Fenerbahçe Trabzonspor maçı izle... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Ayrıca FB - TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi tüm detaylar haberimizde... FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN? Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:45'de oynanacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak... FB - TS MAÇI MUHTEMEL 11’LER Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Mehmet Ekici, Deniz Türüç, Rodrigues, Vedat Muriqi Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak (Sosa), Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth FB - TS MAÇI CANLI İLK MAÇ NE OLMUŞTU? Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Saat 20:30'da başlayan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin henüz 6. dakikasında Falette ciddi bir sakatlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Falette'nin yerine Tolgay oyuna dahil oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmazken 2. yarının henüz ilk dakikasında Trabzonspor, savunmada Jailson'un büyük hatasını değerlendiren Sörloth'la 46. dakikada 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Trabzonspor 66. dakikada Ekuban'ın asistinde Novak farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada ise Muriqi, Fenerbahçe'nin tek golünü atarak rövanş maçı için takımına kritik bir katkı sağlamış oldu.

???? MAÇ GÜNÜ ????????

⚽ Fenerbahçe ???? Trabzonspor

????️ 16.06.2020 Salı ⏰ 20.45

????️ Ülker Stadyumu

???? ATV

???? #BugünGünlerdenTrabzonspor

⚡ #BizBize #Yanyana #BizB1riz #ZTK pic.twitter.com/KbLjBiplI5 — Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 16, 2020 FB NASIL TUR ATLAR? Deplasmanda attığı golle umutlanan Fenerbahçe, her türlü 2 farklı galibiyette ve 1-0'da tur atlayan takım olacak. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse ise uzatma dakikaları veya penaltılar finale yükselen ekibi belirleyecek. TS NASIL TUR ATLAR? Rövanş öncesi avantajı kapan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıran ekip olacak. YILDIZ FUTBOLCU DÖNÜYOR Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti. FENERBAHÇE'DE AKTİVASYON Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe sahada aktivasyon idmanı yaptı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli oyuncular antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.