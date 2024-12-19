Serdar Adalı, seçimden önce Hüseyin Yücel ile arasındaki geçen konuşmayı paylaştı! "Benim param ne olacak? Algı peşinde!"

Beşiktaş Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Adalı ile Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte iki adayın konuşmalarından öne çıkanlar;

SEÇİLİRLERSE İLK İCRAATLERİ NE OLACAK?

Seçilirse ilk icraati ne olacağı sorusu üzerine Serdar Adalı, "İlk iş olarak bir ödeme programı var. O ödemeleri yapacağız. Türkiye'nin en büyük camiası maalesef son 1 aydır bir kaos ortamı yaşıyor. Kaos ortamının önce Beşiktaş'ın üstünden kalkması lazım. Önce kaos ortamının nasıl olduğunu, yaşadığımız rezilliklerin sebebini öğrenmek istiyorum. Biz camiamızda hiç böyle şeyler yaşamadık. Beşiktaş'ın adıyla yanyana gelmeyecek şeyleri izledik. Hangimiz seçilirsek seçilelim, Hüseyin Bey de seçilirse sonrasında bu durumun önüne gelmememsi için, yaşadığımız ortamın niye olduğunu konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı

Aynı soruya Hüseyin Yücel ise, "Seçildiğim günün ertesi günü ilk iş iki rekat şükür namazı kılacağım. Akşamına yönetim kurulunda görev dağılımını yapıp, bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne bile tahammülü yok beklemek için. Serdal Bey'in kalkışma sözleri oldu. Ben herhalde en demokratik darbeci oluyorum. Biz görevi bırakırsak, kayyuma kadar gidecek bir süreç yaşanacağı için bırakmadık. Darbe yapan adam ertesi gün seçim kararı almaz diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"ÖDEMELER NEDEN BEKLETİLDİ?"

Serdal Adalı: "Hasan Arat, "Beşiktaş'ta kimse kalkışma yapamaz" dedi. Duyduğumuz şeyler var. Bunun cevabını Hüseyin Bey verecek. İstifa sürecinde tüm camianın duyduğunu ben de biliyorum. Benim duyduğum, darbeden, artık ne denirse, yönetimin içinde bir bölünme olduğu, Hüseyin Bey'in yardımcı olduğu konularda, yardımcı olmama kararı aldığı, Hasan Bey'in istifa etmesi, Hüseyin Bey'in daha fazla vermeyeceğinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu biliyorum ben. Ödenmeyen maaşlar, futbolcu ödemeleri, Hasan Bey'in istifa ettiği haftadan sonra, ödemeler yapılmaya başlandı. Madem öyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi? İnsanlar bunu görünce, inanıyor ister istemez."

HASAN ARAT İSTİFA ETMEDEN ÖNCE NE DEDİ?

Hüseyin Yücel: "Hasan Arat, istifa etmeden iki, üç gün önce toplantı yaptı ve mayıs ayında aday olmayacağını söyledi. "Sağlığım yerinde değil, zar zor buradayım" dedi. "Herhangi bir istifa sürecine girersem, buradaki arkadaşlarımdan Hüseyin'e destek istiyorum" dedi. Bu açıklamayla, darbe çok tezat birbirine."

"'SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞELİM' DEDİM!"

Hüseyin Yücel: "İçeride karışıklık vardı. Başkana icraat yapmamız gerekiyor dedim. Brad'e teslim edeceksek, Samet Hoca'yı oradan almamız gerekiyor dedim. Samet Hoca'ya emanet edeceksek, Brad'i almamız gerekiyor dedim. Beni ya azat ya abad et dedim. Akabinde de başkanla istifa etmeden önce, Futbol AŞ'den istifa etti. Sana bağlıyorum futbolu ve ona göre yönet dedi. İlk icraatim Brad'i Maccabi Tel Aviv maçına göndermemek oldu. O gün, Onur Göçmez istifa ediyordu. Sayın başkan benden rica etti, kendisi de aradı. Temiz bir sayfa açacağımızı söyledi. Brad olmayacak dedim. Mantıklı bir şekilde yöneteceğiz dedim ve istifadan geri çağırdık. Azad - Abat konusuna gelelim. Maccabi maçından sonra, Kaan Bey ve başkana telefon açtım. "Yarın sakın istifa etmeyi dahi aklınızdan geçirmeyin, istifa edilecek bir ortam yok, aksiyon almamız gerekiyor. Hocayı göndereceğiz. Sergen Hoca ile görüşelim" dedim. Başkan bana direkt talimat verdi ve Sergen Hoca ile görüş dedi. Bu işi bir şekilde çözelim dedi. Ertesi gün ne olduğunu bilmiyorum."

"BELEDİYE SEÇİMİNE GİRMİYORUZ"

Hüseyin Yücel: "YSK başkanını ziyaret etmişssiniz. Ne alaka, biz siyasi parti değiliz. Biz belediye seçimine girmiyoruz ki."

Serdal Adalı: "Çok kötü bir yerden bağladın. Sana da tavsiyem, Ankara'ya gittiğinde ziyaret et. Çok iyi bir Beşiktaşlı"

"BU LAFI KULLANMAYIN!"

Serdal Adalı'nın "İyi şeyleri Hüseyin Bey yaptı, kötü şeyleri Hasan Bey yaptı." sözleri

Hüseyin Yücel: "Öyle bir söylememim olmadı. Adana Demirspor maçından sonra en önce hesabı verecek kişi benim dedim. Ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Kaçsam, o kadar rahat ortadan toz olurdum ki... Giderdim ve kulüp, kayyuma giderdi."

Serdal Adalı: "Lütfen bu lafı kullanmayın. Beşiktaş tarihinin hiçbir döneminde... Kesinlikle Kayyumu yakıştıramıyorum hiç ya!"

" 'SEN SEÇİLİRSEN BENİM PARAM NE OLACAK?' "

Serdal Adalı: "Gayet güzel karşıladı beni. Resmen adaylığımı açıklamamıştım daha. Adayım dememiştim. Resmi olarak açıklama yoktu. Girdik, gayet güzel karşıladı Hüseyin başkanımız kulüpte. İlk sorduğum, "Nasıl oldu?" Hüseyin Bey, "Oldu" dedi. "Nasıl müsaade ettiniz, neden bıraktı Hasan Bey?" bunları konuştuk. Bunlardan sonra, "Ağabey sen seçilirsen benim param ne olacak?" dedi. Ben, "Kimsenin parasının üstüne yatma niyetim yok" dedim. Şakalaştık da. Ben bu camiada, sokaktan geçen birisi değilim. 10 senedir her yönetimi takip eden, içinde olduğum dönem var. "10 milyon euro'yu hibe edeceksin" dedim. Onunla şakalaştık. "Tamam" dedi. "600 Bin var" dedi, onun ödemesini sordu. "Sermaye artışı yaptıktan sonra paramı alma planı yaptım" dedi. Seçilirsem, sermaye artışı yaparım ama tamamı için söz veremem dedim. O konuyu da öyle kapattık.

İstersen gel dedim. Daha sadece, daha Beşiktaş'a yakışan hareketler, şova gerek yok dedim. Hüseyin kardeşim onu da yanlış anladı O şekilde ayrıldık. "Bana yardımcı olur musun?" dedi. Ondan sonra aramızda başka bir konuşmayla gülüştük."

"SERDAR ADALI ALGI PEŞİNDE"

Hüseyin Yücel: "Parasal konularla ilgili fikir jimnastiği yaptık. Serdal Adalı burada sürekli bir algı peşinde! Diğer taraftan ikinci başkanlık teklifinde bulundu. Onun söylemine karşılık olarak, "Ya olur mu, o zaman sen gel ikinci başkanım" ol dedim. O da güldü, "Olur mu böyle şey?" dedi, sonra ayrıldık."