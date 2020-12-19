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CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.12.2020 15:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un ligde oynadığı 12 maçta 14 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayabilmiş durumda.

KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

RİZESPOR: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

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