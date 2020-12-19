CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un ligde oynadığı 12 maçta 14 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayabilmiş durumda.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
RİZESPOR: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda
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