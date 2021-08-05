CANLI | Trabzonspor - Molde

CANLI | TRABZONSPOR 1-1 MOLDE

1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

3' Trabzonspor takımı Bruno Peres ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Bruno Peres tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

11' Djaniny önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Djaniny tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

14' Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Anastasios Bakasetas

15' GOL! Anthony Nwakaeme takımını öne geçiren golü atıyor.

31' GOL! Molde takımı, Ola Brynhildsen ile eşitliği sağlıyor.

40' Eirik Hestad ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

2.Yarı Başladı

47' Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47' Serkan Asan rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

54' Djaniny tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

58' GOL! Vitor Hugo Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

