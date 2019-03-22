CANLI YAYIN | Arnavutluk - Türkiye (EURO 2020 Elemeleri)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Tobias Stieler'in yöneteceği Arnavutluk - Türkiye maçında millilerin hedefi, elemelere 3 puanla başlamak. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde olacak.

Kritik maç öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Memushaj, Balliu, Balaj, Xhaka, Uzuni, Abrashi

TÜRKİYE: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

