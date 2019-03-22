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CANLI YAYIN | Arnavutluk - Türkiye (EURO 2020 Elemeleri)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.03.2019 22:11 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan millilerde tek hedef, Türkiye'ye 3 puanla dönmek. Tobias Stieler'in yöneteceği Arnavutluk - Türkiye maçında sahaya çıkacak olan 11'ler belli oldu.

CANLI YAYIN | Arnavutluk - Türkiye (EURO 2020 Elemeleri)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Tobias Stieler'in yöneteceği Arnavutluk - Türkiye maçında millilerin hedefi, elemelere 3 puanla başlamak. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde olacak.

Kritik maç öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Memushaj, Balliu, Balaj, Xhaka, Uzuni, Abrashi

TÜRKİYE: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye arnavutluk EURO 2020 Elemeleri

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