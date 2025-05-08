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Canlı yayın biter bitmez duyurdu! Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tazminat davası... "Gerekli cevabı vereceğim"

Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulnuurken, eski yöneticilerden Mahmut Uslu için 'yalan makinesine bağlasan makineyi bozar' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Uslu harekete geçti. İşte detaylar...

Canlı yayın biter bitmez duyurdu! Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tazminat davası... "Gerekli cevabı vereceğim"
Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Başkan Ali Koç’un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek dava açacağını duyurdu.

“BİR TANE YALANIMI BULAMAZ”

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Uslu, Koç’un iddialarına yanıt olarak, “Herkes benim bir tane bile yalanımı bulamayacağımı bilir. Yarınki basın toplantısında gerekli cevabı vereceğim” dedi.

1907 TL’LİK TAZMİNAT DAVASI

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Mahmut Uslu, Ali Koç’a Fenerbahçe’nin kuruluş yılına ithafen sembolik olarak 1907 TL’lik tazminat davası açacağını açıkladı. Davanın detayları, yarın yapılacak basın toplantısında paylaşılacak.

ALİ KOÇ NE DEDİ?

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Ali Koç, TRT Spor’da Mahmut Uslu’nun “Bıraksın gitsin” sözleri hatırlatıldığında, “Mahmut Uslu’yu yalan makinesine bağlasanız, yalan makinesini bozar” demişti. Bu açıklama, iki isim arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi.

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Tazminat Ali Koç dava son dakika fenerbahçe
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