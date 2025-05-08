Canlı yayın biter bitmez duyurdu! Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tazminat davası... "Gerekli cevabı vereceğim"

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Başkan Ali Koç’un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek dava açacağını duyurdu.
Uslu, Koç’un iddialarına yanıt olarak, “Herkes benim bir tane bile yalanımı bulamayacağımı bilir. Yarınki basın toplantısında gerekli cevabı vereceğim” dedi.
Mahmut Uslu, Ali Koç’a Fenerbahçe’nin kuruluş yılına ithafen sembolik olarak 1907 TL’lik tazminat davası açacağını açıkladı. Davanın detayları, yarın yapılacak basın toplantısında paylaşılacak.
Ali Koç, TRT Spor’da Mahmut Uslu’nun “Bıraksın gitsin” sözleri hatırlatıldığında, “Mahmut Uslu’yu yalan makinesine bağlasanız, yalan makinesini bozar” demişti. Bu açıklama, iki isim arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi.
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