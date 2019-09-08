CANLI YAYIN | Türkiye - Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, tarihimizdeki ilk altın madalya için son şampiyon Sırbistan ile mücadele ediyor.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN

SALON: Ankara Spor Salonu

SAAT: 19.30

YAYIN: TRT Spor

FİNALE 1 YENİLGİYLE GELDİK

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, finale gelene kadar oynadığı 8 maçta, 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı.

Polonya ile yarı finalde karşılaşan Filenin Sultanları rakibine sadece tek set verdi ve finale tek mağlubiyetle yükseldi!