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CANLI YAYIN | Türkiye - Sırbistan

VOLEYBOL HABERLERİ  | 08.09.2019 19:30 | Son Güncelleme

Filenin Sultanları, tarihimizde ikinci kez çıktığımız Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde son şampiyon Sırbistan'la karşı karşıya geliyor. Tek hedef var o da şampiyonluk...

CANLI YAYIN | Türkiye - Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, tarihimizdeki ilk altın madalya için son şampiyon Sırbistan ile mücadele ediyor.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN

SALON: Ankara Spor Salonu
SAAT: 19.30
YAYIN: TRT Spor

FİNALE 1 YENİLGİYLE GELDİK
Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, finale gelene kadar oynadığı 8 maçta, 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı.

Polonya ile yarı finalde karşılaşan Filenin Sultanları rakibine sadece tek set verdi ve finale tek mağlubiyetle yükseldi!

SIRBİSTAN NAMAĞLUP FİNALDE
Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

MİLLİLERİN AVRUPA ŞAMPİYONASI KARNESİ
Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

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Filenin Sultanları finaldeFilenin Sultanları finalde
Filenin Sultanları yarı finalde!Filenin Sultanları yarı finalde!
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sırbistan filenin sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası

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