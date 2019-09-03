Canlı yayına hazırlanan muhabire yıldırım şoku

Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde, Matt Rodewald isimli FOX 10 muhabiri, bölgedeki muson fırtınası haberini sunmak için hazırlık yapıyordu. Tam o esnada Rodewald’ın hemen yanına yıldırım düştü. Rodewald’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun yağış altında haber sunduğu bildirildi. Ayrıca düşen yıldırımın ardından bölgede elektrik kesintisi olduğu duyuruldu. (DHA)

