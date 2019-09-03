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Canlı yayına hazırlanan muhabire yıldırım şoku

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 03.09.2019 08:11 | Son Güncelleme

ABD’de canlı yayın için hazırlık yapan muhabirin hemen yanına yıldırım düştü. Yıldırımdan kıl payı kurtulan muhabir, yoğun yağış altında görevini yapmaya devam etti. O anları, canlı yayın öncesi hazırlık yapan kamera kaydetti.

Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde, Matt Rodewald isimli FOX 10 muhabiri, bölgedeki muson fırtınası haberini sunmak için hazırlık yapıyordu. Tam o esnada Rodewald’ın hemen yanına yıldırım düştü. Rodewald’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun yağış altında haber sunduğu bildirildi. Ayrıca düşen yıldırımın ardından bölgede elektrik kesintisi olduğu duyuruldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
muhabir abd Yıldırım

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