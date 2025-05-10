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Canlı yayında bilincini kaybedip sandalyeden düştü! Ortalık karışınca sunucu panik oldu

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Jale Uslu

Fox News at Night isimli programa konuk olan Amerikalı siyaset analizcisi Camryn Kinsey canlı yayın sırasında aniden fenalaştı. Cümlesini tamamlayamayan Kinsey, bayılıp sandalyeden düştü. Stüdyoda bir süreliğine ortalık karıştı.

Amerikan televizyon kanalı Fox News’te canlı yayın konuğu olan Amerikalı siyaset analizcisi Camryn Kinsey stüdyonun ortasında aniden yere yığıldı.

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"Fox News at Night" programında ünlü analizci, bilinci kaybederek sandalyeden yere düştü. Şaşkınlığa uğrayan programın sunucusu Hunt, Jonathan Hunt ne yapacağını bilemedi. "Aman Tanrım" diyerek yardım istedi. Reklama girmek zorunda kalan program tekrar başladığında Hunt, Kinsey'nin "iyi" olduğunu söyledi.

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AÇIKLAMA GELDİ

Kinsey sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Dün geceki korku için özür dilerim" dedi. Düştükten sonra "hızla ve özenle" müdahale eden Fox News ekibine ve sağlık görevlilerine teşekkür eden Kinsey, bunun "beklenmedik ve korkutucu bir an" olduğunu söyledi. "Ama onların profesyonelliği ve nezaketi sayesinde iyi durumdayım" dedi. Açıklamada, "Arayan, mesaj atan, dua eden herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.

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