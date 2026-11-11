Bu örümcek türünde insandan daha çok DNA var!

ABD'deki California Üniversitesi (UC Davis) araştırmacıları, Aptostichus stephencolberti adlı kapan kapaklı örümceğin genomunu ilk kez diziledi. Entomoloji ve Nematoloji Bölümü Profesörü Jason Bond'un liderliğindeki ekip, araştırmanın sonuçlarını Eylül 2026'da yayımladı.

Araştırmaya göre örümceğin genomu 4,6 milyar DNA baz çiftinden oluşuyor. Bu miktar, insan genomundan daha büyük bir genetik materyale sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak bu DNA'nın büyük bölümü genlerden oluşmuyor. Genomun yaklaşık yüzde 77'sini kendini tekrar eden DNA dizileri oluşturuyor. Araştırmacılar, örümceğin toplam 52 kromozoma sahip olduğunu tahmin ediyor. Ekip ayrıca örümcekte 14 bin 67 gen belirledi.

KROMOZOM UÇLARINDA ŞAŞIRTAN EKSİKLİK

Araştırmada bilim insanlarının dikkatini çeken bir diğer ayrıntı ise kromozomların uçlarında bulunan telomer adı verilen yapılar oldu.

Birçok canlıda kromozomların uçlarında, DNA'yı korumaya yardımcı olan tekrarlı diziler bulunuyor. Ancak araştırmacılar, bu örümceğin genomunda aradıkları beş harfli telomer tekrarını bulamadı.

Ekip, farklı örümcek türlerini de incelediğinde aynı tekrarın kontrol edilen türlerde de bulunmadığını gördü. Bu durum, söz konusu DNA dizisinin örümceklerin erken dönem atalarından birinde kaybolmuş olabileceğini ortaya koydu.

DİŞİLERİ HAYATLARI BOYUNCA YER ALTINDA YAŞIYOR

Yaklaşık bir madeni para büyüklüğündeki kapan kapaklı örümceklerin dişileri, yaşamlarının tamamını yer altında geçiriyor. İpek ile kapladıkları yuvalarını kamufle edilmiş, menteşeli bir kapakla gizliyor.

Avlarının hareketlerini titreşimler aracılığıyla algılayan örümcekler, yakına gelen canlıları yakalamak için yuvalarından hızla çıkıyor. Özellikle kıyı kumullarında yaşayan bu örümceklerin yuvaları, bölgede yürüyüş yapan insanların fark etmeden yanlarından geçebileceği kadar iyi gizleniyor.

Araştırmacı Jason Bond, bu türün zehrinin insanlar için tehlikeli olmadığını belirtiyor. Bilinen 50 binden fazla örümcek türü arasında yalnızca 30 ila 50 kadarının zehrinin insanlar için toksik olduğu ifade ediliyor.