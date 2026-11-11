Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu örümcek türünde insandan daha çok DNA var!

Stephen Colbert'in adını taşıyan bir örümcek türü, sahip olduğu genetik özelliklerle bilim dünyasının dikkatini çekti. Yaklaşık bir madeni para büyüklüğündeki örümceğin DNA miktarının insanlardan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, türün gen haritasını inceleyerek örümceklerin evrimine ilişkin dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Bu örümcek türünde insandan daha çok DNA var!
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'deki California Üniversitesi (UC Davis) araştırmacıları, Aptostichus stephencolberti adlı kapan kapaklı örümceğin genomunu ilk kez diziledi. Entomoloji ve Nematoloji Bölümü Profesörü Jason Bond'un liderliğindeki ekip, araştırmanın sonuçlarını Eylül 2026'da yayımladı.

Araştırmaya göre örümceğin genomu 4,6 milyar DNA baz çiftinden oluşuyor. Bu miktar, insan genomundan daha büyük bir genetik materyale sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak bu DNA'nın büyük bölümü genlerden oluşmuyor. Genomun yaklaşık yüzde 77'sini kendini tekrar eden DNA dizileri oluşturuyor. Araştırmacılar, örümceğin toplam 52 kromozoma sahip olduğunu tahmin ediyor. Ekip ayrıca örümcekte 14 bin 67 gen belirledi.

KROMOZOM UÇLARINDA ŞAŞIRTAN EKSİKLİK

Araştırmada bilim insanlarının dikkatini çeken bir diğer ayrıntı ise kromozomların uçlarında bulunan telomer adı verilen yapılar oldu.

Bu örümcek türünde insandan daha çok DNA var! 1

Birçok canlıda kromozomların uçlarında, DNA'yı korumaya yardımcı olan tekrarlı diziler bulunuyor. Ancak araştırmacılar, bu örümceğin genomunda aradıkları beş harfli telomer tekrarını bulamadı.

Ekip, farklı örümcek türlerini de incelediğinde aynı tekrarın kontrol edilen türlerde de bulunmadığını gördü. Bu durum, söz konusu DNA dizisinin örümceklerin erken dönem atalarından birinde kaybolmuş olabileceğini ortaya koydu.

DİŞİLERİ HAYATLARI BOYUNCA YER ALTINDA YAŞIYOR

Yaklaşık bir madeni para büyüklüğündeki kapan kapaklı örümceklerin dişileri, yaşamlarının tamamını yer altında geçiriyor. İpek ile kapladıkları yuvalarını kamufle edilmiş, menteşeli bir kapakla gizliyor.

Avlarının hareketlerini titreşimler aracılığıyla algılayan örümcekler, yakına gelen canlıları yakalamak için yuvalarından hızla çıkıyor. Özellikle kıyı kumullarında yaşayan bu örümceklerin yuvaları, bölgede yürüyüş yapan insanların fark etmeden yanlarından geçebileceği kadar iyi gizleniyor.

Araştırmacı Jason Bond, bu türün zehrinin insanlar için tehlikeli olmadığını belirtiyor. Bilinen 50 binden fazla örümcek türü arasında yalnızca 30 ila 50 kadarının zehrinin insanlar için toksik olduğu ifade ediliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hurda diye almışdı, Fabergé yumurtası çıktı! Değeri 1 milyar 300 bin TLHurda diye almışdı, Fabergé yumurtası çıktı! Değeri 1 milyar 300 bin TL
İşte sıkılınca dava açtı! Tazminat dudak uçuklattıİşte sıkılınca dava açtı! Tazminat dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
DNA örümcek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"

HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.