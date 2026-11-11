Koca kasaba küle döndü! Gizemli Canneto Di Caronia yangınları

Canneto'da ikamet eden Antonino “Nino” Pezzino'ya ait olan televizyon Noel'den iki gün önce patlayarak yangın serisinin başlamasına neden oldu. Fişten çekilen klimalar alevler içinde kaldı. Köyün ana caddesi Via Mare boyunca uzanan sigorta kutuları eridi. Kilitler hiddetle çatırdayarak kapılardan ayrıldı. Söz konusu olaylar korkunç bir yangının aynı anda 39 kişinin mahsur ettiği 9 Şubat 2004'e kadar devam etti.

MAKUL BİR NEDEN BULUNAMADI

Yangınlar nedeniyle kasabada yaşayanlar tahliye edildi. Yangınlarla ilgili en garip şey ise, makul bir nedenin olmamasıydı.

Belediye Başkanı Pedro Spinnato, yangınlarla ilgili bir soruşturma emri verdi. Bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra, yangınlar yeniden başladı. Sonunda, yetkililer köye giden tüm elektriği kesti. Hem elektrik otoritesi ENEL hem de İtalya Ulusal Araştırma Konseyi soruşturmalar açtı. Uluslararası Exorcists Derneği'nin onursal başkanı Peder Gabriele Amorth, tüm evlerin kutsanması gerektiğini söyledi.

"GÖSTERGE NİTELİĞİNDE İŞARETLER"

Bazı insanlar Canneto di Caronia yangınlarının doğaüstü bir kökene sahip olduğuna inanmayı reddetti. Bir telekom uzmanı olan Sergio Conte basına verdiği demeçte, kendiliğinden yanan elektrik kablolarının çekirdeklerinde gösterge niteliğinde işaretler olacağını söyledi. Ancak incelemeler sonrasında kablolarda herhangi bir arıza tespit edilmedi. İlk patlayan televizyondan dört yıl sonra, yangınlar görünüşte tamamen durmuştu ve kasaba halkı mutluydu. Savcı, olayların “resmen açıklanamaz” olduğuna hükmetti.

TUTUKLANDI

Ardından, 2014'te Canneto Di Caronia'da yangınlar yeniden başladı. Bu kez, mobilyaların, katlanmış giysi yığınlarının ve hatta bir arabanın “kendiliğinden yandığını” bildirildi. Bunun üzerine yangınların nedenini belirlemek adına kasabanın her noktasına güvenlik kameraları yerleştirildi.

Antonino “Nino” Pezzino'nun oğlu olan yirmi altı yaşındaki Giuseppe Pezzino tutuklandı. Babası, yangınları tutuşturmadaki rolleri nedeniyle soruşturma altına alındı. Giuseppe yalnızca 2014 yılında yangınlardan dolayı tutuklanırken, 2004 yılındaki ilk yangınların nedeni hala bulunamadı.