Canlı yayında bu da oldu! Sinan Akçıl tişörtünü kaldırıp kaslarını gösterdi... 'Hımbıl erkek' çıkışı çok konuşuldu

MYNET- Pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bugün Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu.

Ünlü isim canlı yayındayken yazın paylaştığı ancak photoshop olduğu iddia edilen kareleri ekrana getirildi. Sinan Akçıl 'photoshop olduğunu var diyenlere ameliyat öneriyorum. Çok iyi beyin cerrahları var tanıdığım. Birazcık böyle beyinsel problemleri var gibi geliyor bana arkadaşlar' diyerek sert çıktı.

CANLI YAYINDA KASLARINI GÖSTERDİ

Ünlü popçu daha sonra tişörtünü kaldırıp 'kalanlar bunlar işte' diyerek karın kaslarını gösterdi.

Akçıl daha sonra yemek yemeyi özlediğini söyledi ve 'ben gerçekten iyi bir hımbıl adayıyım' dedi. Ünlü isim bütün gün havuzda yiyip içip oturabileceğini ifade etti.

BURAK ÖZÇİVİT'E OLAY GÖNDERME

O esnada yaz başında kilolu haliyle magazin manşetlerini sallayan Burak Özçivit'in görüntüleri de ekrana getirildi. Akçıl bu görüntüleri görünce 'Hayat böyle geçmez. Artık hımbıl bir erkek olmak istiyorum. Burak Özçivit kardeşime de helal olsun. Ben de öyle olacağım.' dedi. Ünlü ismin canlı yayındaki bu görüntüleri kısa sürede gündem oldu.