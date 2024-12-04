Türkiye bu olayı konuşmuştu! Müge Anlı o çocuğun ifadesini anlattı gerçek sonradan ortaya çıktı! Babasının sevgilisiyle kalıyordu...

Bahçelievler'den kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'i bulmak için seferber olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi canlı yayında bir ilki yaşadı. Küçük çocuğun cezaevinde olan babasının sevgilisi Şehnaz, gözyaşları içinde bir gün önce kaybolan çocuğun bulunması için başvurdu.

Bahçelievler ve civarındaa oturan seyircilerine seslenen Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu ve 10 yaiındaki Fırat'ı gören birçok seyirci yayına bağlandı. Sokak sokak çocuğu arayan ekibe ise son olarak bir ihbar gelmişti. Telefondaki kadın küçük çocuğun kapısının önünde oturduğunu söylemişti. Ardından da Müge Anlı muhabiri çocuğu otururken canlı yayın esnasında bulmuştu.

MÜGE ANLI ŞAŞIRTAN GELİŞMEYİ AÇIKLADI!

10 yaşındaki Fırat bulunduktan sonra çocuk büro ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Müge Anlı, "Çocuk büro tarafından emniyete götürüldü. Çocuk orada 'Bana annem baskı yapıyor, bulaşıkları yıkatıyor. Dışarı çıkmama izin vermiyor. Sözünü dinlemezsem beni dövüyor' dedi." açıklaması yaptı.

KORUMA ALTINA ALINDI!

Ardından Anlı, "Savcı da 'Ben anneyi mevcutlu istiyorum' dedi. Şehnaz nezarethaneye atıldı. Çocuğun akrabaları geldi. 'Çocuk doğru söylemiyor. Yıllardır annelik yapıyor.' dedi. Sonra Şehnaz dışarı çıktı. Çocuk da devlet korumasına alındı." ifadelerini kullandı.