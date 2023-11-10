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Canlı yayında büyük yüzleşme! Fenomen Mahir'in savunması Didem Arslan'ı şoke etti: "Onu reddettiğim için bana iftira atıyor!"

10.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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Fenomen Mahir, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına bağlanarak herkesin konuştuğu iddialara yanıt verdi. Fenomen Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını iddia eden Esra Çömelek, Mahir Düz'ün "Onu reddettiğim için bana iftira atıyor!" sözleri üzerine sinirlendi.

Fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek’in “Beni kandırdı, geri ödeyeceğim diyerek paralarımı aldı” açıklaması damga vurmuştu. Fenomen Mahir Düz suskunluğunu bozdu ve ilk kez Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına bağlanarak iddiaları yalanladı.

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"KENDİSİNE DEĞİL 4-5 KEZ, HİÇ EVLENME TEKLİFİ ETMEDİM"

Esra‘nın “Dini nikah kıydık” dediği şarkıcı Doğuş’u hiç tanımadığını vurgulayan Mahir Bey, evlenme teklifi iddialarına ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Kendisine değil 4-5 kez, hiç evlenme teklifi etmedim.”

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"GÖSTERİŞ MERAKLISI DEĞİLİM!"

“Ben ayda ne milyonlar kazanıyorum, ne de milyonlar harcıyorum, sosyal medyada ne görüyorsanız oyum” ifadeleriyle gösteriş meraklısı olmadığını vurgulayan Mahir Bey, lüks bir hayat sürdüğü ve bunların vergisini ödeyip ödemediği hakkındaki sorulara da şu yanıtı verdi:

“Çalışmayan, parasız birinin vergi borcu olur mu? Esra’nın bana ‘400 bin TL gönderdim.’ dediği zamanki hesaplarına bakın, zaten onun öyle bir parası yok.”

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DİDEM ARSLAN YILMAZ ALDIĞI İHBARLARI SORDU!

Programda yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Didem Arslan Yılmaz, Mahir Düz'ün açıklamaları üzerine kendisine gelen ihbarları sordu.

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FENOMEN MAHİR'DEN OLAY SAVUNMA

“Güney Afrikalı bir kadınla görüntülü konuştun mu?” sorusuna “Ben öyle biriyle konuşmadım.” yanıtını veren Mahir Düz, şu açıklamayı yaptı:

“Esra onu reddettiğim için bana iftira atıyor ve yalancı şahitlerle yayına çıkıyor.”

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