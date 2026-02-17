MAGAZİN

Gece yarısı gözaltına alındılar! İşte Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu'nun evinden çıkanlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve iş insanlarının aralarında bulunduğu 17 isim gözaltına alındı. Ünlü isimlerin evinden neler çıktı neler...

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenledi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarından düzenlenen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı.

Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, fenomen Hakan Kakız'ın aralarında bulunduğu 17 isim gözaltına alındığı öğrenildi.

EVLERİNDEN NELER ÇIKTI NELER...

Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze (17.6 gr marihuana), Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu (33 gr daralı marihuana) toplam 52,46 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca 5 adet 9 mm fişek bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)’si, bugün saat:02.00’da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram “marihuana” maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İsmail Hacıoğlu Kaan Tangöze Kemal Doğulu Murat Dalkılıç
İçenden önce getirene satana temin edene bakın
