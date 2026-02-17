MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mesajları ifşa etmişti! Hakan Sabancı'nın eski aşkı da listede! Gece yarısı gözaltına alındı

Bir dönem Hakan Sabancı ile birlikte olduğunu iddia eden ve bu uğurda 3 gün zorlama hapis yatan oyuncu Aygün Aydın gece yarısı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Aygün Aydın'ın da adı geçti.

Mesajları ifşa etmişti! Hakan Sabancı'nın eski aşkı da listede! Gece yarısı gözaltına alındı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenledi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarından düzenlenen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı.

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi isimlerin olduğu listede Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın da yer aldı.

Mesajları ifşa etmişti! Hakan Sabancı nın eski aşkı da listede! Gece yarısı gözaltına alındı 1

Birçok dizide yan rollerde ekranlarda boy gösteren Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle adını duyurmaya başlamıştı.

Mesajları ifşa etmişti! Hakan Sabancı nın eski aşkı da listede! Gece yarısı gözaltına alındı 2

3 GÜN ZORLAMA HAPİS

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapis cezası verilmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gözaltına alındılar! İşte evlerinden çıkanlar...Gece yarısı gözaltına alındılar! İşte evlerinden çıkanlar...
Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltında!Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltında!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Aygün Aydın Hakan Sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.