Mesajları ifşa etmişti! Hakan Sabancı'nın eski aşkı da listede! Gece yarısı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenledi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarından düzenlenen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı.

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi isimlerin olduğu listede Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın da yer aldı.

Birçok dizide yan rollerde ekranlarda boy gösteren Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle adını duyurmaya başlamıştı.

3 GÜN ZORLAMA HAPİS

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapis cezası verilmişti.