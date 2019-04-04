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Canlı yayında dehşet!

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DÜNYA  | 04.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir radyo istasyonunda canlı yayın yapıldığı sırada içeri giren 5 soyguncu, sunucu ve konukları soydu. Soygun anı ve yaşanan panik, kameraya yansıdı.

Canlı yayında dehşet!

Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki SOT radyo istasyonu, canlı yayın sırasında soyguna uğradı. Soygun yerel saat ile 21:00’de meydana geldi. Yaşanan panik anları, radyonun Facebook’ta yayınlamak için kayıt yapan kamerasına yansıdı.

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Görüntüde, canlı yayının bitimine dakikalar kala içeriye zorla giren ve ellerinde silah olan soyguncuların, radyo çalışanlarının telefonlarını topladıkları görüldü.

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Sunucu ve konuklar, ellerini havaya kaldırmış bir şekilde olan biteni anlamaya çalışırken, yaşadıkları panik yüzlerine yansıdı. Polisin soruşturma başlattığı ve tüm şehirde soyguncuları aradığı belirtildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
brezilya canlı yayın soygun

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