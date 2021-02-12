Canlı yayında Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Geçen sezon 22 maçta 11 gol 1 asist üreten Radamel Falcao, bu sezon ise 9 maçta oynayabildi ve 5 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kolombiyalı golcü yıllık 5 milyon Euro ile Galatasaray'da yıllık en fazla kazanan oyuncu durumunda.Falcao'nun 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla sözleşmesi sona erecek.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sierra, "Radamel Falcao çok güçlü biçimde antrenmanlara başladı. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istiyor. Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda, ayrılacak ve gideceği yer kesinlikle ABD olacak. Inter Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Eski takımı River Plate'e döneceği yönündeki iddialar ise dedikodudan ibaret... Haziran'dan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. MLS'de oynayacak" dedi.

MORENO GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

İtalyan basını, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olan Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno'nun, kesinlikle sarı-kırmızılıların gündeminde olmadığını dile getiren Sierra, "Galatasaray bu futbolcuyla ilgilenmiyor. Ne bir teklif var ne de transfer niyetini öğrenmek için edilmiş bir telefon... Galatasaray adına somut hiçbir şey yok. Oyuncu Meksika'dan ayrılabilir. Ama kulübü Leon yeni sözleşme teklif edecek. Porto, Moreno ile ilgileniyor. Ama ortada sadece bir ilgi var. Somut bir teklif yok" şeklinde konuştu.

MORENO NASIL BİR OYUNCU?

Moreno daha önce 5 kez Kolombiya Milli Takımı forması giydi. Yüksek tekniğe sahip olan futbolcu hem sol bek hem de sol açık olarak oynayabiliyor. Oyun kurma ve pas tercihleri konusunda etkili bir futbolcu olarak bilinen Moreno’nun defansif yönü ise ofansa göre daha zayıf. 1.76 boyundaki futbolcu, bu sezon Club Leon’da 15 maçta 1156 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Geçen sezon 25 maçta 3 gol 1 asistlik katkı veren futbolcu, 2018-19 sezonunda da aynı istatistikleri yakaladı.

ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Independiente takımında 2018 sezonunda 19 maçta attığı 7 golle öne çıkan Moreno, 2017’de de 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. 5 yıl önce Envigado FC’de 32 maçta 7 golle dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı La Equidad takımında da 23 maçta görev almış ve skor üretememişti.

(AJANSSPOR)



