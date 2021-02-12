SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Canlı yayında Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Canlı yayında Falcao'nun yeni adresini açıkladı

12.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Canlı yayında Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu oldu. Falcao, Galatasaray'dan ne zaman ayrılacak, yeni adresi neresi olacak? Kolombiyalı gazeteci canlı yayında son durumu anlattı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao sezon sonu için rotasını belirledi.

FALCAO'DAN GALATASARAY'A VEDA

Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin dış haberler muhabiri Felipe Sierra, Falcao'nun ayrılacağını söyledi.

"FALCAO'NUN GİDECEĞİ YER ABD OLACAK"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sierra, "Radamel Falcao çok güçlü biçimde antrenmanlara başladı. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istiyor. Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda, ayrılacak ve gideceği yer kesinlikle ABD olacak. Inter Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Eski takımı River Plate'e döneceği yönündeki iddialar ise dedikodudan ibaret... Haziran'dan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. MLS'de oynayacak" dedi.

Geçen sezon 22 maçta 11 gol 1 asist üreten Radamel Falcao, bu sezon ise 9 maçta oynayabildi ve 5 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kolombiyalı golcü yıllık 5 milyon Euro ile Galatasaray'da yıllık en fazla kazanan oyuncu durumunda.Falcao'nun 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla sözleşmesi sona erecek.

MORENO GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

İtalyan basını, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olan Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno'nun, kesinlikle sarı-kırmızılıların gündeminde olmadığını dile getiren Sierra, "Galatasaray bu futbolcuyla ilgilenmiyor. Ne bir teklif var ne de transfer niyetini öğrenmek için edilmiş bir telefon... Galatasaray adına somut hiçbir şey yok. Oyuncu Meksika'dan ayrılabilir. Ama kulübü Leon yeni sözleşme teklif edecek. Porto, Moreno ile ilgileniyor. Ama ortada sadece bir ilgi var. Somut bir teklif yok" şeklinde konuştu.

MORENO NASIL BİR OYUNCU?

Moreno daha önce 5 kez Kolombiya Milli Takımı forması giydi. Yüksek tekniğe sahip olan futbolcu hem sol bek hem de sol açık olarak oynayabiliyor. Oyun kurma ve pas tercihleri konusunda etkili bir futbolcu olarak bilinen Moreno’nun defansif yönü ise ofansa göre daha zayıf. 1.76 boyundaki futbolcu, bu sezon Club Leon’da 15 maçta 1156 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Geçen sezon 25 maçta 3 gol 1 asistlik katkı veren futbolcu, 2018-19 sezonunda da aynı istatistikleri yakaladı.

ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Independiente takımında 2018 sezonunda 19 maçta attığı 7 golle öne çıkan Moreno, 2017’de de 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. 5 yıl önce Envigado FC’de 32 maçta 7 golle dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı La Equidad takımında da 23 maçta görev almış ve skor üretememişti.

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Oytun Özer: Limitlere riayet ediyoruzOytun Özer: Limitlere riayet ediyoruz
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
SABAH AKŞAM AYNI TİYATRO BIKMADINIZ YAV NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜMÜSÜNÜZ??? ADAMI 2 GÜNDE BİR HER YERDE GÖSTERİYONUZ YOK ŞURADA YOK BURADA GİDİYORDU GİTTİYDİ PES YA!!!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Sana ne benim futbolcumdan

Sana ne benim futbolcumdan

PFDK'dan F.Bahçe'ye şok ceza! Hak mahrumiyeti...

PFDK'dan F.Bahçe'ye şok ceza! Hak mahrumiyeti...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş yarı finalde!

Beşiktaş yarı finalde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

Olay gönderme!

Olay gönderme!

Diğer Haberler

Canlı yayında Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Tahkim Kurulu Oğulcan Çağlayan'ın cezasını düşürdü

Tahkim Kurulu'nda Oğulcan Çağlayan kararı

G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı

Ryan Donk'a milli davet geldi ama Hollanda'dan değil

Oytun Özer: Limitlere riayet ediyoruz

Oytun Özer: Limitlere riayet ediyoruz

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Marcao'dan Galatasaray taraftarına isyan

Marcao'dan Galatasaray taraftarına isyan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.