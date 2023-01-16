SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Canlı yayında göğüslerini açan Wanda Nara'nın Mauro Icardi paylaşımı kafaları karıştırdı! 'Her şeyi affediyorum' dedi ve peşine düştü...

Canlı yayında göğüslerini açan Wanda Nara'nın Mauro Icardi paylaşımı kafaları karıştırdı! 'Her şeyi affediyorum' dedi ve peşine düştü...

16.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yla yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündemden düşmüyordu. Geçtiğimiz aylarda boşanan çift, ayrılığın ardından sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanmaya devam etmişti. Yakın dönemde bir platformdan düzenlediği canlı yayında göğüslerini açan Nara, bu kez yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı.

Canlı yayında göğüslerini açan Wanda Nara'nın Mauro Icardi paylaşımı kafaları karıştırdı! 'Her şeyi affediyorum' dedi ve peşine düştü...

Galatasaray'da gösterdiği performansla Türk ve dünya basınında ses getiren Mauro Icardi ile Wanda Nara çifti, geçtiğimiz aylarda resmen boşanmıştı. İkili, yaşadıkları çalkantılı ilişkinin ardından ayrılıklarını sosyal medya üzerinden duyurmuşlardu. Ayrılığa rağmen birbirlerini sevdiklerini dile getiren Icardi ve Nara, sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyordu.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

7

Wanda Nara için ise Arjantinli ünlü rap sanatçısı L-Gante ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmış ancak ünlü model bu haberi yalanlamıştı.

CANLI YAYINDA GÖĞÜSLERİNİ AÇMIŞTI

2

Öte yandan sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde bir platform üzerinden açtığı canlı yayında göğüslerini açmış ve takipçilerini şaşırtmıştı.

1

Uzun bir süre göğüslerini göstermekten kaçınmayan Wanda Nara, dilini çıkararak poz vermeyi de ihmal etmemişti.

"HER ŞEYİ AFFEDİYORUM"

1638447

Bu hareket sonrasında sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Nara, "Beni inciteceğini bildiğin ve senin de aynısını yaptığın şeylerin dışında seni, her şeyi affediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

ICARDI'Yİ GERİ İSTİYOR

3add20e6a1834382d336601e2d742d80

Wanda Nara'nın paylaştığı şarkı sözlerinde Mauro Icardi'ye göndermede bulunduğu ve yeniden bir araya gelmeyi amaçladığı öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Rakipleri bile korkutucu...Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Rakipleri bile korkutucu...
Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!
Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray sezon

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Aboubakar İstanbul'a geliyor!

Aboubakar İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Olay yorum! 'Artistlikten başka bir şey yapmadı!

Olay yorum! 'Artistlikten başka bir şey yapmadı!

'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray'a müjde...

'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray'a müjde...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.