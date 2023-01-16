Canlı yayında göğüslerini açan Wanda Nara'nın Mauro Icardi paylaşımı kafaları karıştırdı! 'Her şeyi affediyorum' dedi ve peşine düştü...

Galatasaray'da gösterdiği performansla Türk ve dünya basınında ses getiren Mauro Icardi ile Wanda Nara çifti, geçtiğimiz aylarda resmen boşanmıştı. İkili, yaşadıkları çalkantılı ilişkinin ardından ayrılıklarını sosyal medya üzerinden duyurmuşlardu. Ayrılığa rağmen birbirlerini sevdiklerini dile getiren Icardi ve Nara, sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyordu.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Wanda Nara için ise Arjantinli ünlü rap sanatçısı L-Gante ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmış ancak ünlü model bu haberi yalanlamıştı.

CANLI YAYINDA GÖĞÜSLERİNİ AÇMIŞTI

Öte yandan sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde bir platform üzerinden açtığı canlı yayında göğüslerini açmış ve takipçilerini şaşırtmıştı.

Uzun bir süre göğüslerini göstermekten kaçınmayan Wanda Nara, dilini çıkararak poz vermeyi de ihmal etmemişti.

"HER ŞEYİ AFFEDİYORUM"

Bu hareket sonrasında sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Nara, "Beni inciteceğini bildiğin ve senin de aynısını yaptığın şeylerin dışında seni, her şeyi affediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

ICARDI'Yİ GERİ İSTİYOR

Wanda Nara'nın paylaştığı şarkı sözlerinde Mauro Icardi'ye göndermede bulunduğu ve yeniden bir araya gelmeyi amaçladığı öne sürüldü.

