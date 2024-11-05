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  4. Canlı yayında gözüktü! Dilan Polat'ın boğazındaki izler dikkatlerden kaçmadı! Nedeni merak edildi...

Canlı yayında gözüktü! Dilan Polat'ın boğazındaki izler dikkatlerden kaçmadı! Nedeni merak edildi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.11.2024 16:53
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Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadaki eski günlerine geri dönen Dilan Polat, sık sık canlı yayınlarla takipçileriyle bir araya geliyor. Tutuklanmasının yıl dönümünde yayın açan Polat'ın boynundaki izler ise dikkat çekti. Nedeni ise merak edildi.

Canlı yayında gözüktü! Dilan Polat'ın boğazındaki izler dikkatlerden kaçmadı! Nedeni merak edildi...

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat tahliye olur olmaz sosyal medyaya hızlı bir şekilde dönüş yaptı. Daha sonra ise Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Dilan Polat'ın ablasına taşınması da bu iddiayı güçlendirmişti.

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Ablasının evinde kalırken kameralara yakalanan Polat'ın yüzündeki morlukları gizlemeye çalışması gündem olmuştu. Ardından ise Polat, yüzündeki morlukların vitamin takviyesi nedeniyle olduğunu açıklamıştı.

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BOYNUNDAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ!

Sık sık sosyal medya hesabında canlı yayın açarak takipçileriyle konuşan Polat, yayında, "Geçen sene bugün tutuklanmıştık. Bu saatlerde Silivri'ye gidiyorduk. Neyse konuyu kapatalım. Hatırlamak ve düşünmek istemiyorum o zamanları" açıklamasında bulundu. Canlı yayında boynundaki izler ise dikkat çekti. Polat, morlukları soranlara işlem yaptırdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
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