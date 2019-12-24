Canlı yayında haykırdı: Yarın işe gelmeyeceğim!

İspanya'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunan bir muhabir, canlı yayında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince coşkulu bir sevinç gösterisi sergiledi ve 'artık işe gelmeyeceğini' haykırdı. Ancak bilete yalnızca amorti çıktığı anlaşılınca mahcup bir şekilde özür diledi.

SONUÇLAR AÇIKLANINCA ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

İspanya'da RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci, İspanya'da her yıl düzenlenen Noel çekilişini sunduğu esnada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti. Sonuçlar açıklandığında çığlık atmaya başlayan Escudero, canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Una #reportera española se entera durante una transmisión que su boleto #ganó el premio gordo de la #lotería de Navidad. La afortunada se llama Natalia Escudero, de Alicante, #España. #RTVE#ElQueretanoVial pic.twitter.com/VhAPWCm6rR — El Queretano Digital (@ElQueretanoTw) December 22, 2019

SADECE 5 BİN EURO CİVARINDA BİR İKRAMİYE KAZANMIŞ

Ancak daha sonra, Escudero'nun biletine büyük ikramiye çıkmadığı ortaya çıktı. Sunucunun biletine çıkan ikramiyenin gerçek tutarının ise 5 bin euro civarında olduğu öğrenildi.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

TATİLE ÇIKACAĞINI AÇIKLADI

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine kendisine 'Yalan söylediği' ve 'Manipülasyon yaptığı' yönünde çok sayıda eleştiri yöneltilen Escudero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilerden özür diledi. Escudero, 'kişisel nedenler' yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini belirtti. "Vicdanım temiz ve 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum" diyen muhabir, tatile çıkacağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA ALAY EDİLDİ

Escudero'nun ikramiye sevinci ise sosyal medyada alay konusu oldu.



