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Canlı yayında haykırdı: Yarın işe gelmeyeceğim!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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İspanya'da büyük ikramiyeyi kendisinin kazandığını zanneden muhabir, canlı yayında 'Yarın işe gelmiyorum' deyince olanlar oldu. İşte detaylar...

Canlı yayında haykırdı: Yarın işe gelmeyeceğim!

İspanya'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunan bir muhabir, canlı yayında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince coşkulu bir sevinç gösterisi sergiledi ve 'artık işe gelmeyeceğini' haykırdı. Ancak bilete yalnızca amorti çıktığı anlaşılınca mahcup bir şekilde özür diledi.

SONUÇLAR AÇIKLANINCA ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

İspanya'da RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci, İspanya'da her yıl düzenlenen Noel çekilişini sunduğu esnada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti. Sonuçlar açıklandığında çığlık atmaya başlayan Escudero, canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

SADECE 5 BİN EURO CİVARINDA BİR İKRAMİYE KAZANMIŞ

Ancak daha sonra, Escudero'nun biletine büyük ikramiye çıkmadığı ortaya çıktı. Sunucunun biletine çıkan ikramiyenin gerçek tutarının ise 5 bin euro civarında olduğu öğrenildi.

TATİLE ÇIKACAĞINI AÇIKLADI

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine kendisine 'Yalan söylediği' ve 'Manipülasyon yaptığı' yönünde çok sayıda eleştiri yöneltilen Escudero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilerden özür diledi. Escudero, 'kişisel nedenler' yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini belirtti. "Vicdanım temiz ve 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum" diyen muhabir, tatile çıkacağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA ALAY EDİLDİ

Escudero'nun ikramiye sevinci ise sosyal medyada alay konusu oldu.


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