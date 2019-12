Canlı yayında haykırdı: Yarın işe gelmeyeceğim!

İspanya'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunan bir muhabir, canlı yayında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince coşkulu bir sevinç gösterisi sergiledi ve 'artık işe gelmeyeceğini' haykırdı. Ancak bilete yalnızca amorti çıktığı anlaşılınca mahcup bir şekilde özür diledi.

İspanya'da RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci, İspanya'da her yıl düzenlenen Noel çekilişini sunduğu esnada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti. Sonuçlar açıklandığında çığlık atmaya başlayan Escudero, canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ancak daha sonra, Escudero'nun biletine büyük ikramiye çıkmadığı ortaya çıktı. Sunucunun biletine çıkan ikramiyenin gerçek tutarının ise 5 bin euro civarında olduğu öğrenildi.

