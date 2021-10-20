Canlı yayında ilginç soru: Kocam boşanan kadına 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programının bugün yayınlanan bölümüne kadın izleyicilerden birinin sorusu damga vurdu.

"SIKILIRSAN BENİ ÇAĞIR"

Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci'nin de yorumlarıyla renk kattığı programda eşinin, mahallede yalnız yaşayan yeni boşanmış bir kadına "Sıkılırsan beni çağır" dediğini aktaran kadın, kocasının "İyi niyetle söyledim" dediğini belirterek konuyu televizyon ekranlarına taşıdı. Nur Viral ve Esra Ezmeci, seyircinin yazdıklarına şaşkınlıkla tepki verdi.

"CİNSEL İÇERİK ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Viral, "Ne münasebet?" diye tepki verirken, Ezmeci şu açıklamalarda bulundu: "Hala bazı kültürel yapılarda, boşanmış bir kadının çok daha rahat olabileceği, çok daha rahat birliktelik yaşayabileceği algısı olabilen bir şey. O boşanmış kadın algısı var ya, ben onun evine giderim, dertlerine ortak olurum diye mesaj çakmış orada. Hiç bu iyi niyetli bir şey değil, iyi niyet aramayacağız. Sıkılırsa niye seni çağırsın? Sen onun sohbet edeceği biri değilsin. Sıkılırsan algısı orada başka bir cinsel içerik çağrıştırıyor. Sıkılırsan beni çağır, yalnızken. Hala bazı kültürlerde boşanmış kadının bazı şeyleri daha rahat yaşayabileceği algısı. Kadının hiç alakası yok. Bu algı, önyargı. Eşine çok büyük bedel ödetsin."

