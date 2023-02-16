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Canlı yayında konuşurken gözleri doldu! Arda Turan, deprem felaeketi için konuştu: "Erden Timur ile görüştük, kalıcı çözümler üreteceğiz"

16.02.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin yaralarını sarmak için uğraş veriyor. Depremzede vatandaşlarımız için yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'dan Trabzonspor - Basel maçı öncesinde açıklamalar geldi. Turan'ın konuşma yaparken, zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Canlı yayında konuşurken gözleri doldu! Arda Turan, deprem felaeketi için konuştu: "Erden Timur ile görüştük, kalıcı çözümler üreteceğiz"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, birçok ili etkilemiş ve Türkiye yasa boğulmuştu. Depremzede vatandaşlarımız için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardım kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. TFF; yaşanan felaket sonrasında profesyonel futbol müsabakalarına ara vermişti. Ancak Trabzonspor, UEFA kuralları gereği Konferans Ligi'ndeki Basel maçına çıkmak durumunda kaldı.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ERDEN TİMUR İLE DE KONUŞTUK..."

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Deprem bölgesine gideceğini söyleyen Turan, "Kalıcı çözümler için mutlaka deprem bölgesinde olacağız. Bunu Erden Timur ile de konuştuk. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"BUGÜNÜN RENGİ OLMAZ"

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Türkiye'nin Trabzonspor maçı için kenetlenmesiyle gurur duyduğunu dile getiren eski futbolcu, "Bizim ülkemizin insanının rekabeti de dostluğu da güzeldir. Bugünün rengi olmaz, bunu da herkes gösteriyor. Çok gurur verici. Ülkemin insanının güzelliğini yansıtıyor. Spor bir eğlencedir, insanları mutlu etmek için vardır." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın konuşma yaptığı esnada zaman zaman gözlerinin dolduğu da görüldü.

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