Canlı yayında muhabir hayatının şokunu yaşadı! Telefonunu kapıp kaçtı! O anlar kamerada...

Canlı yayına çıkmaya hazırlanan Clara Nery isimli muhabir, motorlu bir hırsızın kurbanı oldu. Son kontrollerini yaptığı esnada motorlu sürücü hızla yanına yaklaşıp elindeki telefonu kaptı ve kaçtı.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRIDA BULUNDU

Çok uzağa gidemeden telefonu yolda telefonu düşüren zanlıyı ise Rio de Janeiro Askeri Polisi, çevrede arama yapsa da bulamadı. Genç kadın yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. New York Post’un haberine göre "Meslektaşlarımdan ve polis ekiplerinden gelen mesajlar ve destek için teşekkür ederim" diyen kadın, hırsızın bulunması için çağrıda bulundu.

Muhabir Nery, "Yüzünü paylaşalım, tanınmak istiyor. Onun beceriksizliği sayesinde telefonumu geri alabildim. Güvenlik kamerası görüntüleri de elimizde, yüzü açıkça görünüyor." dedi.