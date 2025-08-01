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Canlı yayında muhabir hayatının şokunu yaşadı! Telefonunu kapıp kaçtı! O anlar kamerada...

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Brezilyalı televizyon muhabiri Clara Nery, Bora Brasil sabah programında canlı yayına katılmaya hazırlandığı sırada kapkaça uğradı. Motorlu bir adam genç muhabirin telefonunu aldı. Zanlı ise henüz yakalanamadı.

Canlı yayına çıkmaya hazırlanan Clara Nery isimli muhabir, motorlu bir hırsızın kurbanı oldu. Son kontrollerini yaptığı esnada motorlu sürücü hızla yanına yaklaşıp elindeki telefonu kaptı ve kaçtı.

Canlı yayında muhabir hayatının şokunu yaşadı! Telefonunu kapıp kaçtı! O anlar kamerada... 1

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRIDA BULUNDU

Çok uzağa gidemeden telefonu yolda telefonu düşüren zanlıyı ise Rio de Janeiro Askeri Polisi, çevrede arama yapsa da bulamadı. Genç kadın yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. New York Post’un haberine göre "Meslektaşlarımdan ve polis ekiplerinden gelen mesajlar ve destek için teşekkür ederim" diyen kadın, hırsızın bulunması için çağrıda bulundu.

Canlı yayında muhabir hayatının şokunu yaşadı! Telefonunu kapıp kaçtı! O anlar kamerada... 2

Muhabir Nery, "Yüzünü paylaşalım, tanınmak istiyor. Onun beceriksizliği sayesinde telefonumu geri alabildim. Güvenlik kamerası görüntüleri de elimizde, yüzü açıkça görünüyor." dedi.

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