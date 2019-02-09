Canlı yayında 'para karşılığı küçük kızların evlendirilmesi' iddiası

Dün, Esra Erol'un canlı yayınına katılan Ebra Demirbaş, babasının para karşılığı 2 kız kardeşini evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Kendisinin de öz babası tarafından 15 yaşında okuldan alınıp zorla evlendirildiğini söyleyen Demirbaş, 7 yıllık evli Demirbaş, öz babasının kendisine yaşattıklarını 15 ve 12 yaşlarındaki kardeşlerinin yaşamasını istemediğini, kendi kaderini kardeşleri yaşamasın diye programa katıldığını ifade etti.

"HANGİSİNİ BEĞENİYORSAN, AL GÖTÜR"

Ebra Demirbaş, "Annem ölmeden önce kanserdi, annemin ne şekilde öldüğünü bilmiyorum, cenazesini bile görmedim. Annem öldüğünde 10 yaşındaydım. Annem öldükten sonra babam anneme bakan kadına resmen bizi sattı. Hangisini beğeniyorsan, beğen al götür dedi. 2 ay tanımadığım birinin evinde kaldım, beni başka yerlere götürecekti. Kendimi zor kurtardım. Sonra zaten sahip çıkmadı! Babam beni çalıştırdı kendi çalışmadı. Bize hiç babalık yapmadı. Ben ise kardeşlerime anne olmaya çalıştım" dedi.

Ebra Demirbaş tek isteğinin kardeşlerinin okuması ve meslek sahibi olmaları için her yolu denediğini ifade ederek "babamın karşısına geçip sen bize bu hayatı yaşattın ama biz senin karşına çıktık. Devletin kardeşlerime sahip çıkmasını istiyorum" dedi.