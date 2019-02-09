Mynet Trend

Canlı yayında 'para karşılığı küçük kızların evlendirilmesi' iddiası

sesamos sesamos
HABER  | 09.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

Dün Esra Erol'un programına katılan Ebra Demirbaş babasının para karşılığı kız kardeşlerini evlendirmeye çalıştığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Canlı yayını ihbar kabul eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukları teslim aldı.

Canlı yayında 'para karşılığı küçük kızların evlendirilmesi' iddiası

Dün, Esra Erol'un canlı yayınına katılan Ebra Demirbaş, babasının para karşılığı 2 kız kardeşini evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Kendisinin de öz babası tarafından 15 yaşında okuldan alınıp zorla evlendirildiğini söyleyen Demirbaş, 7 yıllık evli Demirbaş, öz babasının kendisine yaşattıklarını 15 ve 12 yaşlarındaki kardeşlerinin yaşamasını istemediğini, kendi kaderini kardeşleri yaşamasın diye programa katıldığını ifade etti.

"HANGİSİNİ BEĞENİYORSAN, AL GÖTÜR"

Ebra Demirbaş, "Annem ölmeden önce kanserdi, annemin ne şekilde öldüğünü bilmiyorum, cenazesini bile görmedim. Annem öldüğünde 10 yaşındaydım. Annem öldükten sonra babam anneme bakan kadına resmen bizi sattı. Hangisini beğeniyorsan, beğen al götür dedi. 2 ay tanımadığım birinin evinde kaldım, beni başka yerlere götürecekti. Kendimi zor kurtardım. Sonra zaten sahip çıkmadı! Babam beni çalıştırdı kendi çalışmadı. Bize hiç babalık yapmadı. Ben ise kardeşlerime anne olmaya çalıştım" dedi.

Ebra Demirbaş tek isteğinin kardeşlerinin okuması ve meslek sahibi olmaları için her yolu denediğini ifade ederek "babamın karşısına geçip sen bize bu hayatı yaşattın ama biz senin karşına çıktık. Devletin kardeşlerime sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

"BİR DAİRE VE 100 BİN TL PARA KARŞILIĞINDA BENİ EVLENDİRMEK İSTEDİ"

Ebra Demirbaş'ın kız kardeşi Damla da canlı yayında, babasının kendisini bir daire ve 100 bin TL para karşılığında defalarca istemediğini söylemesine rağmen evlendirmek istediğini iddia etti.

SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İHBAR KABUL ETTİ

Canlı yayını ihbar kabul eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Esra Erol iletişim kurarak gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Küçük kardeşler; İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere canlı yayında teslim edildi.

1 yıldır okula gitmedikleri belirtilen çocuklar sosyal medya da ses getirdi. Sosyal medya da 'çocuk gelin istemiyoruz' ifadeleri en çok konuşulan içerikler arasında yerini aldı.

(İHA)

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Bakan Ziya Selçuk'tan anlamlı paylaşım!Bakan Ziya Selçuk'tan anlamlı paylaşım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kırmadı!Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kırmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esra erol Ebra Demirbaş canlı yayın çocuk evliliği İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

En Çok Okunan Trend Haberler

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

Polis sorguya yılanla girdi, ülke ayağa kalktı

Polis sorguya yılanla girdi, ülke ayağa kalktı

Yer: Bursa! Mağarada buldular

Yer: Bursa! Mağarada buldular

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

Osmanlı Partisi Genel Başkanı boş meydana konuştu

Osmanlı Partisi Genel Başkanı boş meydana konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ayrılık' şarkısının söz yazarı Ferhad İbrahimi hayatını kaybetti!

Ünlü söz yazarı hayatını kaybetti!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Müzeyyen Senar ve Cem Karaca paylaşımı

Bakan Ziya Selçuk'tan anlamlı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen genç kızı kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kırmadı!

Lise öğrencisini taciz eden şüpheli yakalandı

Minibüs bekleyen lise öğrencisini taciz eden sapık yakalandı

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz keşfedildiğini duyurmuştu! İşte ilk görüntüler

Bakan keşfedildiğini duyurmuştu! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.