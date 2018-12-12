Canlı yayında sunucunun üzerine ateş topu düştü

Canlı yayın sırasında hararetli bir şekilde konuşun konuklar tartışmaya devam ederken stüdyoda yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi.

ÜZERİNE ATEŞ TOPU DÜŞTÜ

Görüntülerde stüdyodaki sunucunun üzerine bir anda ateş topu düşüyor. Ateş topu üstüne düşen konuk ise neye uğradığını şaşırıyor ve hemen koltuğunu terk ediyor. Diğer konuk ise durumdan habersiz bir şekilde not almaya devam ediyor.

Olayın hangi kanalda olduğu tam olarak bilinmiyor ama sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. Videoyu izleyen Vinayaka isminde bir kullanıcı “Gerçekten sıcak bir tartışma” dedi. Bir başka kullanıcı, “Bana böyle bir soru sormaya nasıl cüret edersin? Az önce kovuldun! ” gibi yorumlar yaparak videoyla dalga geçtiler.

