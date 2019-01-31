Canlı yayında sürpriz teklif!

Isparta’da bir halı ve koltuk yıkama firması sahibi olan Mehmet Kabaoğlu, işletmesinin reklam ve tanıtımı için yerel televizyon kanalında hafta içi her sabah yayınlanan Gülkent’te Bugün programına konuk oldu.
Program öncesinde ana kumanda, sunucu ve teknik ekiple nişanlısına bir sürpriz yapmak istediği bilgisini paylaşan Kabaoğlu, yayında heyecanlanacağı bahanesiyle stüdyoya nişanlısı Merve Kaplan ile birlikte girmek istediğini söyledi. Stüdyoda nişanlısı ile yan yana oturan ancak, kamera kadrajında bulunmayan Kaplan, program boyunca Kabaoğlu’na destek vermek için orada bulunduğunu düşündü.
Programın sonuna gelindiğinde, teşekkür bölümünde kendi hayatıyla ilgili bir şeyler paylaşmak istediğini ifade eden Kabaoğlu, "Bir ömür boyu mutlu olmayı diliyorum seninle, benimle evlenir misin?" diye sordu.
Bu sırada ekranlara getirilen nişanlısı Kaplan da teklife "Tabii ki evet" diye yanıt verdi. Genç kız ayrıca, "Biraz geç oldu ama olsun" şeklinde espri yaptı.
Sunucunun kendilerini kıskandığını belirterek duygularını sorduğu Kaplan, "Çok heyecanlıyım gerçekten, böyle bir şey beklemiyordum" yanıtını verdi.
Yaşanan renkli dakikalardan sonra program sunucusu Ruzin Azerhan da, canlı yayınında ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederek çiftin nikahlarının da aynı stüdyoda kıyılmasını teklif etti. Genç çift ise yapılan bu güzel teklifi kabul etti.
İHA
Çalışanlar fark etti, ekip çağrıldı! Vücut ısısı için beklediler
Yer: Sultangazi! Günün kahramanı
WhatsApp'ta silinen mesajları okuma yöntemini açıklıyoruz
Erkek arkadaşının telefonunda Tinder bulduktan sonra samuray kılıcı ile dilimlemeye çalıştı
İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!
Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım
Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak
Tam 10 metre kar! 20 gündür açılamıyor
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
Ekspres yolcularının favori durağı Akdamar
Okuyucu Yorumları 0 yorum