Canlı yayında sürpriz teklif!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

Isparta’da firmasının tanıtımını yapmak üzere yerel televizyonda programa katılan iş adamı, manevi destek sağlaması için gelen nişanlısına program sonunda evlilik teklif etti. Kabaoğlu nişanlısından ‘evet’ yanıtını alırken, genç çift sunucunun canlı yayında nikah kıyılması teklifini de kabul etti.

Isparta’da bir halı ve koltuk yıkama firması sahibi olan Mehmet Kabaoğlu, işletmesinin reklam ve tanıtımı için yerel televizyon kanalında hafta içi her sabah yayınlanan Gülkent’te Bugün programına konuk oldu.

PROGRAM ÖNCESİ HER ŞEYİ PLANLADI

Program öncesinde ana kumanda, sunucu ve teknik ekiple nişanlısına bir sürpriz yapmak istediği bilgisini paylaşan Kabaoğlu, yayında heyecanlanacağı bahanesiyle stüdyoya nişanlısı Merve Kaplan ile birlikte girmek istediğini söyledi. Stüdyoda nişanlısı ile yan yana oturan ancak, kamera kadrajında bulunmayan Kaplan, program boyunca Kabaoğlu’na destek vermek için orada bulunduğunu düşündü.

AW610118_01

"BİRAZ GEÇ OLDU AMA OLSUN"

Programın sonuna gelindiğinde, teşekkür bölümünde kendi hayatıyla ilgili bir şeyler paylaşmak istediğini ifade eden Kabaoğlu, "Bir ömür boyu mutlu olmayı diliyorum seninle, benimle evlenir misin?" diye sordu.

Bu sırada ekranlara getirilen nişanlısı Kaplan da teklife "Tabii ki evet" diye yanıt verdi. Genç kız ayrıca, "Biraz geç oldu ama olsun" şeklinde espri yaptı.

AW610118_02

Sunucunun kendilerini kıskandığını belirterek duygularını sorduğu Kaplan, "Çok heyecanlıyım gerçekten, böyle bir şey beklemiyordum" yanıtını verdi.

AW610118_04

NİKAHLARI DA CANLI YAYINDA OLACAK

Yaşanan renkli dakikalardan sonra program sunucusu Ruzin Azerhan da, canlı yayınında ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederek çiftin nikahlarının da aynı stüdyoda kıyılmasını teklif etti. Genç çift ise yapılan bu güzel teklifi kabul etti.

AW610118_05

İHA

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Bir erkek dehşeti daha! Dükkanı basıp karısına kafa bastıBir erkek dehşeti daha! Dükkanı basıp karısına kafa bastı
Müge Anlı'da korkunç olay! Cesedi köpeklere yedirmişlerMüge Anlı'da korkunç olay! Cesedi köpeklere yedirmişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın evlilik teklifi

En Çok Okunan Trend Haberler

Rus artistik patinajcının kıyafetine eleştiri: ‘Yarı çıplak’

Rus artistik patinajcının kıyafetine eleştiri: ‘Yarı çıplak’

Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlığı şoku

Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlığı şoku

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir erkek dehşeti daha! Dükkanı basıp karısına kafa bastı

Bir erkek dehşeti daha! Dükkanı basıp karısına kafa bastı

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında Seher Okusal'la ilgili korkunç iddia! Cesedi köpeklere yedirmişler

Müge Anlı'da korkunç olay! Cesedi köpeklere yedirmişler

Erzurum'da fotokapanı telefon sanıp eve götürmüştü... Yaptığı hırsızlık sayılmadı!

Arazide bulup eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

Minik Alperen kabusu yaşadı!

Minik Alperen kabusu yaşadı!

İstanbul'da kan donduran olay: Defalarca takla atan çocuk metrelerce sürüklendi!

İstanbul'da kare kare dehşet! 'Bu nasıl bir şey?'

Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlıklarını öğrenen şok geçirdi

Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlığı şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.