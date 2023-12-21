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Canlı yayında 'teşhircilik' tartışması! Kemal Doğulu'nun sözleri sosyal medyayı karıştırdı: "İsteyen istediği yerini gösterir!"

21.12.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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Kemal Doğulu 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ödül gecesinde ünlülerin tercih ettiği kıyafetler hakkında değerlendirmede bulunan Doğulu, İletişimci Sevda Türküsev'in 'teşhircilik' yorumuna da yanıt verdi. "İsteyen istediği yerini gösterir! Bu teşhircilik değildir" diyen Kemal Doğulu'nun sözleri Türküsev'i sinirlendi. Ünlü iletişimci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Doğulu'ya tepki gösterdi.

Kemal Doğulu 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamalar nedeniyle gündem oldu. Gülşen Yüksel, Sevda Türküsev'e de bu kıyafetleri yorumlattıklarını belirtti. Kemal Doğulu, Türküsev'in "Bikini bölgesi görünecek kadar açıyorlarsa bu şıklık değil, dekolte başka bir şeydir." açıklamalarına katılmadığını belirtip sert konuştu.

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Kemal Doğulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Moda var. Ayrıca yıllardan beri süre gelen bir şey var. Sen tercih edersin, etmezsin. Bir de onlar yaptıkları iş gereği öyle giyinmek zorundalar. Teşhircilik değil bu. İsteyen istediği yerini gösterir, isteyen istediği yerini kapatır. Buraya kadar dekolte giyer ya da kafasını örter. Teşhircilik olarak adlandırılmasına karşıyım. Bir kere kadın olarak bunu söylememesi gerekiyor. Evet teşhircilik. Teşhircilik derken, sunum yapıyorsun. Onların vitrini de kendileri. Ne yapacaklar? Nerelerini sunsunlar? Kadın oldukları için daha açılabilecek yerleri var. Güzel, kaliteli bir şekilde açtıkları zaman iyi duruyor. Lütfen kelimelerimizi doğru seçelim."

SEVDA TÜRKÜSEV'DEN KEMAL DOĞULU'YA FLAŞ YANIT

Sevda Türküsev, Kemal Doğulu'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi. Ünlü iletişimdi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Doğulu’da çok biliyor(!) 'İsteyen istediği yerini gösterir' diye bir mantık olamaz.

Teşhircilik boyutuna geldiği zaman orada toplumsal değerler devreye girer.

Ne demek 'İsteyen istediği yerini gösterir.'

O zaman kanun, nizam, toplumun huzuru, gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimi ve daha bir çok şey… Bunların hiçbirinin önemi kalmaz!

Bu magazin ünlüleri ve moda işi yapanlar dünyayı ve toplumu sadece kendi düşüncelerinden ibaret görüyorlar herhalde! İsteyen istediği yerini istediği kadar gösteremez ama isteyen istediği kadar kapata bilmeli. Kapalılık her zaman iyidir! Kapatana gerici açana modern diyorlar. Her istediği yerini göstermek özgürlük değildir, bir şeyleri hiçe saymaktır!"

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Kemal Doğulu 2. sayfa sevda türküsev gecesi
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