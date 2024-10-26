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  4. Cannes'da ortalık bir anda karıştı! Can Yaman Aslı Turanlı ile yakınlaşmak istedi ama... Bardak fırlattı iddiası

Cannes'da ortalık bir anda karıştı! Can Yaman Aslı Turanlı ile yakınlaşmak istedi ama... Bardak fırlattı iddiası

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.10.2024 11:58
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Bay Yanlış, Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol alan ve dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Her adımı olay olan ünlü oyuncu son olarak Cannes Film Festivali'nin partisine katıldı. Yaman partide ünlü oyuncu Aslı Turanlı ile karşılaştı. Turanlı ile yakınlaşmak isteyen Yaman neye uğradığını şaşırdı. O andaki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Cannes'da ortalık bir anda karıştı! Can Yaman Aslı Turanlı ile yakınlaşmak istedi ama... Bardak fırlattı iddiası

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Bay Yanlış final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerini yurt dışında devam etme kararı almıştı. Her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olan Can Yaman bu defa Cannes'ı karıştırdı.

Türk oyuncuların akın ettiği Cannes Film Festivali, renkli görüntülerin yanı sıra ilginç olaylara da sahne oluyor. Önceki gün gerçekleşen gösterimlerin ardından akşam saatlerinde bir tanıtım firması tarafından parti gerçekleştirildi.

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PARTİDE KARŞILAŞTILAR

Yapımcılar, oyuncular ve sektörün önemli isimleri bu partide bir araya geldi. Oyuncu Aslı Turanlı ve Can Yaman da partiye katılan Türk ünlüler arasında yer aldı.

'BARDAK FIRLATTI' İDDİASI...

Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre; Can Yaman o gece partide Turanlı ile karşılaştı ve yakınlaşmak istedi. İddiaya göre Turanlı, elindeki bardağı Yaman'a doğru fırlattı.

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Olaya şahit olan bazı isimler ise Turanlı'ya bir kişinin çarptığını bu nedenle elindeki bardağın Yaman'a doğru yanlışlıkla fırladığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Turanlı Can Yaman
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