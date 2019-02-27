Mynet Trend

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Alejandro Gonzalez Inarritu oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

72. Cannes Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanlığını, "The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu'nun üstleneceği açıklandı.

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Alejandro Gonzalez Inarritu oldu

Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen Cannes Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanlığını Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu'nun üstleneceği bildirildi. Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Inarritu, 14-25 Mayıs'ta düzenlenecek 72. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını yapacak. Inarritu, jüri başkanı olarak seçildikten sonra yaptığı açıklamada, Cannes Film Festivali'nin kariyeri açısından önemli olduğunu ve bu yıl Cannes'a jüri başkanı olarak gelmekten onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivalin jüri başkanlığını ilk kez bir Meksikalı yönetmen üstlenecek.

ABD'nin Los Angeles kentinde 2 yıl önce düzenlenen 88. Akademi Ödülleri (Oscarlar) gecesinde Inarritu, 2 yıl üst üste "En İyi Yönetmen" ödülünü alarak John Ford ve Joseph L. Mankiewicz'ın başarısını tekrarladı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bu filmler kaçmaz! İşte Mart ayı vizyon takvimiBu filmler kaçmaz! İşte Mart ayı vizyon takvimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
72. Cannes Film Festivali The Revenant Birdman

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Güzel haberi Seda Sayan'ın oğlu duyurdu

Güzel haberi Seda Sayan'ın oğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında vizyona girecek filmler

Bu filmler kaçmaz! İşte Mart ayı vizyon takvimi

Finding Steve McQueen filminden ilk fragman yayımlandı

Viking’likten Steve McQueen’liğe... Travis Fimmel’li filmden ilk fragman geldi!

Lady Gaga ve Madonna 8 yıl sonra barıştı

İki efsane yıllar sonra barış pozu verdi

Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!

Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!

Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?

Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?

Survivor'da kim elendi? Rekor sayıda oy geldi! İşte Survivor 2019'da 26 Şubat Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.