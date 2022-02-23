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Cansu Dere çileden çıktı! Mahkemeye koştu

23.02.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere, sosyal medya platformu Instagram’da bulunan bir sayfanın kendi adına yorumlar yazdığını fark etti. Sayfada adına siyasi paylaşımlar yapıldığını ancak kendisinin böyle bir açıklama yapmadığını belirten Cansu Dere mahkemeye koştu.

Cansu Dere çileden çıktı! Mahkemeye koştu

Ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya platformu Instagram'da bulunan bir sayfanın kendi adına yorumlar yazarak paylaşımlarda bulunduğunu ifade ederek harekete geçti.

Cansu Dere 'Magazintrendi' isimli bir sayfada hakkında paylaşımlar yapıldığını öğrendi. Yapılan paylaşımlar sanki ünlü oyuncunun açıklaması gibi kamuoyuna sunulunca Dere, avukatları aracılığıyla sahte paylaşımlar hakkında adliyeye başvurdu.

CANSU DERE FOTOĞRAFIYLA SİYASİ ELEŞTİRİ

Cansu Dere'nin avukatları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Instagram sayfasında bulunan sahte içeriklerin erişime engellenmesi için dilekçe verdi. Dilekçede Instagram kullanıcısının parodi bir hesap altında kendi siyasi eleştirilerini ve görüşlerini içeren paylaşımlarda bulunduğunu, ancak paylaşımlarda özellikle Cansu Dere'nin fotoğrafının da paylaşılıp açıklamayı oyuncunun yaptığı izlenimi verildiği anlatıldı.

KAMUOYUNU YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR

Söz konusu paylaşımlarda ifade edilen açıklamaların kendisine ait olmadığını belirten Cansu Dere, parodi hesabın paylaşımı sonrası kamuoyunun paylaşımları kendisin yaptığını düşündüklerini ve yanlış yönlendirildiklerini belirtti.

Ünlü oyuncunun avukatları Instagram hesabından yapılan sahte paylaşımların erişime engellenmesini talep etti.


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Cansu Dere
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