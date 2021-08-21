Cansu Dere, Esra Eron ve Selma Ergeç buluştu

Yıllar evvel katıldıkları Miss Turkey ile profesyonel mankenlik kariyerlerini başlatan, daha sonra oyunculuğa yönelen üç yakın arkadaş Cansu Dere, Esra Eron ve Selma Ergeç uzun zaman sonra bir araya geldiler.

Dere 2000 yılında Türkiye 3. güzeli seçilmişti. Eron ve Ergeç ise 2002 Miss Turkey'e katılmışlardı, Ergeç derece alamazken Eron aynı yılın hem Türkiye hem de Avrupa 3. güzeli seçilmişti.

Yıllardır birbirlerinin en yakın arkadaşı olan 3 isim, geçtiğimiz akşam bir araya geldiler. Üç arkadaş bu anlarını sosyal medyadan paylaştılar.



