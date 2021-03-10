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  4. Cansu Dere’nin Sadakatsiz paylaşımı ortaya çıkardı! Araplar beğenince...

Cansu Dere’nin Sadakatsiz paylaşımı ortaya çıkardı! Araplar beğenince...

10.03.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Cansu Dere’nin Sadakatsiz paylaşımı ortaya çıkardı! Araplar beğenince...

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere, diziyle ilgili yaşanan gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz, yabancı ülkelerden de yoğun ilgi görüyor.

BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere, diziyle ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sadakatsiz dizisinin yurtdışındaki ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Sadakatsiz dizisinin Suudi Arabistan’da yayınlanmaya başladığını Cansu Dere paylaştı. Cansu Dere, Instagram story bölümünden dizinin Suudi Arabistan’ın OSN kanalında yayınlanan Arapça versiyonlu fragmanını ve afişlerini paylaştı.

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Bu paylaşıma bir yorum yapmayan oyuncu, böylece Suudi Arabistan’ın Netflix’i olarak görülen OSN kanalından Sadakatsiz dizisinin yayınlanacağını da takipçilerine göstermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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