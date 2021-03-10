Cansu Dere’nin Sadakatsiz paylaşımı ortaya çıkardı! Araplar beğenince...

BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere, diziyle ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadakatsiz dizisinin yurtdışındaki ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Sadakatsiz dizisinin Suudi Arabistan’da yayınlanmaya başladığını Cansu Dere paylaştı. Cansu Dere, Instagram story bölümünden dizinin Suudi Arabistan’ın OSN kanalında yayınlanan Arapça versiyonlu fragmanını ve afişlerini paylaştı.

Bu paylaşıma bir yorum yapmayan oyuncu, böylece Suudi Arabistan’ın Netflix’i olarak görülen OSN kanalından Sadakatsiz dizisinin yayınlanacağını da takipçilerine göstermiş oldu.





