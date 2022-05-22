Cansu Dere ve Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor? "Duymamış olayım"

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Volkan'ı Caner Cindoruk'un zaman zaman aşk yaşadığı gündeme geliyor. Final yapmaya hazırlanan Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere iddialar gündemdeyken Etiler'de görüntülendi. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Dere, bu iddiaya da cevap verdi.

25 Haziran'da final yapacak Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Dere, "Dizimiz bitiyor. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Artık beni sokakta daha sık göreceksiniz" dedi.

Cansu Dere aşk iddialarının sorulması üzerine ise rahatsız oldu. Snob Magazin'in haberine göre; Dere, "Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Lütfen duymamış olayım" diyerek aşk iddiasını yalanladı.



