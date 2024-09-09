EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Çapraz nasıl yazılır? Çapraz mı çapras mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Çapraz nasıl yazılır? Çapraz mı çapras mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.09.2024 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çapraz" kelimesi, hem günlük konuşmalarda hem de yazılı iletişimde sıkça karşılaştığımız bir sözcüktür. Fransızca'dan dilimize geçmiş olan bu kelimenin doğru yazımı, dilimizin zenginliğini ve doğru kullanımını korumak açısından önemlidir. Yabancı kökenli kelimeleri Türkçe'ye uygun biçimde yazmak, imla hatalarını azaltmak için temel bir adımdır. Peki, çapraz nasıl yazılır?

Çapraz nasıl yazılır? Çapraz mı çapras mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemiz, tarih boyunca farklı kültürlerle etkileşim içinde gelişmiş ve bu sayede zengin bir kelime hazinesine kavuşmuştur. Bu kelimeler arasında hem Türkçe kökenli olanlar hem de farklı dillerden dilimize geçmiş sözcükler bulunmaktadır. Ancak, özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazımında sıkça hatalar yapılmakta ve bu durum, sözcüklerin yanlış kullanımına neden olmaktadır. Bu tür yazım hatalarının düzeltilmesi, dilimizin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi açısından büyük önem taşır. Örneğin, dilimizde sıkça yazım hatası yapılan kelimelerden biri de "çapraz" kelimesidir.

Çapraz nasıl yazılır?

Dilimizde pek çok yabancı kökenli kelime bulunmaktadır ve "çapraz" da bu kelimelerden biridir. Fransızca "çep + rāst" sözcüğünden türetilerek dilimize geçen bu kelimenin yazımında sıkça hatalar yapılmaktadır.

Türkçeye kazandırılan bu tür kelimelerde yapılan yazım hatalarının en büyük nedeni, kelimelerin telaffuz edildiği gibi yazıya aktarılmasıdır. Oysa ki, kelimelerin söyleniş biçimleri ile yazım şekilleri bazı durumlarda farklılık gösterir. Bu sebeple, doğru kullanım ve anlam bilgisine hızlıca ulaşmak isteyenler için Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük kılavuzu son derece faydalı bir kaynaktır. Çapraz yazımı konusunda sözcüğün Çapraz mı çapras mı şeklinde yazılması gerektiği karıştırılır. Çapraz TDK kaynaklarına göre “çapraz” biçiminde yazılmalıdır. Kelimenin “çapras” şeklindeki yazımı imla hatası olarak kabul edilir.

Çapraz doğru yazılışı

Yabancı kökenli bir kelime olan "çapraz"ın yazımı, sıklıkla kafa karışıklığına yol açabilir. Özellikle Türkçe dil yapısına tam olarak uymayan kelimelerin yazımı ve telaffuzunda bu tür zorluklar daha sık görülür. Dil bilgisi kuralları konusunda emin olunmadığında, güvenilir bir kaynaktan destek almak oldukça önemlidir. Bu noktada, TDK’nın sözlüklerine başvurmak en doğru yaklaşımdır. Türkçe dil bilgisi kurallarına özen gösterenlerin bu kelimeyi "çapraz" olarak doğru bir şekilde yazması ve telaffuz etmesi gerekmektedir. Doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Çapraz (Doğru kullanım)
  • Çapras (Hatalı kullanım)
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tdk tdk sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı

İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı

Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Cenazede hatıra fotoğrafı...

Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Cenazede hatıra fotoğrafı...

Narin cinayetinde ilk itiraf: Cesedi bana verdi

Narin cinayetinde ilk itiraf: Cesedi bana verdi

Erdoğan'a teğmen Ebru Eroğlu ile karelerini hatırlatarak yüklendi

Erdoğan'a teğmen Ebru Eroğlu ile karelerini hatırlatarak yüklendi

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

Veliler için hayata geçirildi, bu dönem ilk kez uygulanacak

Veliler için hayata geçirildi, bu dönem ilk kez uygulanacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.