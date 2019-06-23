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Captain Cat, Nintendo Switch için Çıktı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 23.06.2019 19:10 | Son Güncelleme

Bağımsız oyun geliştiricisi Hidden Trap, Nintendo Switch platformu için 6.99 dolar değerindeki Captain Cat oyununu piyasaya çıkarttı.

Captain Cat, Nintendo Switch için Çıktı

Oyun, yeterince balık avlamaktan bıkmayan karikatür kediyi kontrol ettiğimiz, tek tuşla oynanan bir Nintendo Switch aksiyon bulmaca macera oyunu. Oyunda çapayı balığa yönlendirmek ve yol boyunca ‘hazineler’ toplamak için engellerden ve düşmanlardan kaçınmanız gerekiyor. Ayrıca türünü sevenleri bekleyen 50’den farklı seviye, 25 ekstra bölüm barındıran özel ve infinite mod yer alıyor.
 
Oyunun öne çıkan özellikleri:
Tek tuşla oynanan aksiyon, macera ve bulmaca oyunu
Engellerden ve düşmanlardan kaçının
Çapanızı balığa yönlendirerek engellerden kaçınıp, hazine avına çıkın
50 basit seviye
Tek hakkınızın olduğu 25 ekstra seviye barındıran özel mod
Infinite mod

Captain Cat, Nintendo Switch için Çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Captain Cat Nintendo Switch

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