Captain Cat, Nintendo Switch için Çıktı

Oyun, yeterince balık avlamaktan bıkmayan karikatür kediyi kontrol ettiğimiz, tek tuşla oynanan bir Nintendo Switch aksiyon bulmaca macera oyunu. Oyunda çapayı balığa yönlendirmek ve yol boyunca ‘hazineler’ toplamak için engellerden ve düşmanlardan kaçınmanız gerekiyor. Ayrıca türünü sevenleri bekleyen 50’den farklı seviye, 25 ekstra bölüm barındıran özel ve infinite mod yer alıyor.



Oyunun öne çıkan özellikleri:

Tek tuşla oynanan aksiyon, macera ve bulmaca oyunu

Engellerden ve düşmanlardan kaçının

Çapanızı balığa yönlendirerek engellerden kaçınıp, hazine avına çıkın

50 basit seviye

Tek hakkınızın olduğu 25 ekstra seviye barındıran özel mod

Infinite mod

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