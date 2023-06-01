Cara Delevingne ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Sütyensiz tarzı olay

Dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü isim her paylaşımıyla ilgi görüyor.

Ünlü model Cara Delevingne, 2022 yılının Eylül ayında madde etkisindeyken objektiflere yansımıştı. Daha sonra bağımlılık tedavisi gören Delevingne bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Mavi bir takım giyen Cara Delevingne derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti. Takımının içerisine sütyen giymeyi tercih etmeyen ünlü isim dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin son paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada; 'Muhteşem ötesi', 'Harika görünüyorsun', 'Kraliçe', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Cara Delevingne 12 Ağustos 1992 yılında, Londra'da dünyaya geldi. İngiliz model ve oyuncu olan Cara Delevingne, Tolstoy'un Anna Karenina romanının film uyarlamasında Prenses Sorokina rolünü canlandırmıştır.

Aynı zamanda küçükken Barny's Friends'de de rol almıştır. 24 Temmuz 2015 tarihinde vizyona giren Kağıttan Kentler (Paper Towns) filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

2016 yılında Suicide Squad filminde Enchantress rolünü canlandırmıştır.





