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Cara Delevingne’den ayna karşısında çırılçıplak poz

07.08.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, Instagram hesabından paylaştığı ayna karşısında çırılçıplak pozla dikkatleri üzerine çekti. Modelin çıplak fotoğrafına beğeni yağdı.

Cara Delevingne’den ayna karşısında çırılçıplak poz

Cara Delevingne, cuma günü Instagram'da paylaştığı banyo selfie'sinde tamamen çıplak poz verdi. 28 yaşındaki Vogue kapak yıldızı, sosyal medya hesabında paylaştığı çıplak fotoğrafında bir hayli ciddi görünüyordu. Oyuncu ve manken Cara Delevinge’nin fotoğrafına beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

İLK O TEST EDİYOR

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken ve oyuncu Cara Delevingne, bir dergiye verdiği röportajda, ortağı olduğu seks oyuncakları markasının ürünlerini satışa çıkmadan önce ilk olarak kendisinin test ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cara Delevingne Instagram
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