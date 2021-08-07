Cara Delevingne’den ayna karşısında çırılçıplak poz

Cara Delevingne, cuma günü Instagram'da paylaştığı banyo selfie'sinde tamamen çıplak poz verdi. 28 yaşındaki Vogue kapak yıldızı, sosyal medya hesabında paylaştığı çıplak fotoğrafında bir hayli ciddi görünüyordu. Oyuncu ve manken Cara Delevinge’nin fotoğrafına beğeni yağdı.

İLK O TEST EDİYOR

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken ve oyuncu Cara Delevingne, bir dergiye verdiği röportajda, ortağı olduğu seks oyuncakları markasının ürünlerini satışa çıkmadan önce ilk olarak kendisinin test ettiğini söyledi.



