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Cardi B’den uyuşturucu ve hırsızlık itirafı

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ÜNLÜLER  | 27.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

Grammy ödüllü rap’çi Cardi B, şarkıcılığa başlamadan önce striptiz yaptığı dönemde uyuşturucu kullandığını ve hırsızlık yaptığını itiraf etti.

Cardi B’den uyuşturucu ve hırsızlık itirafı

Rap şarkıcısı Cardi B, striptiz yaptığı dönemde hayatta kalabilmek için hırsızlık yaptığını ve uyuşturucu kullandığını Istagram paylaşımıyla açıkladı.

26 yaşındaki şarkıcı, yaşamak için hırsızlık yapmak zorunda kaldığını söyleyerek, “Hiçbir zaman mükemmel bir dünyadan geldiğimi ve mükemmel olduğumu iddia etmedim. Her zaman gerçeklerimi anlattım” dedi.

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Cardi B, “Şiddeti, uyuşturucuyu ve hırsızlığı yücelten rap’çiler var. Hayatta kalmak için işlemek zorunda hissettikleri suçlar” ifadesini kullandı.

“Ben hiçbir zaman müziğimde bunları yüceltmedim. Bunlarla gurur duymuyorum. Bunları yüceltmeme konusunda sorumluluk hissediyorum” diyen Cardi B, “Tercih yaptım, o zaman bu yola girdim, sınırlı seçeneğim vardı. O durumdan çıktığım için mutluyum” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
rap’çi Cardi B

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