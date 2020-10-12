Cardi B. eşinin üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı

Cardi B, 28. yaş gününü kutlamak için hafta sonu Las Vegas'a gitti. Rapçi Cardi B.'nin doğum günü paylaşımları olay oldu. Şölen tadında bir kutlama yapan Cardi, "Aptalca yürüyüşüm, çünkü hala sarhoşum" notuyla da bir paylaşım yaptı.

Ancak Cardi B.'nin ne notu ne yürüyüşü gündem oldu. Ünlü rapçinin twerk'ü her şeyin önüne geçti. Boşanmak üzere olduğu eşi Offset de doğum günündeydi.

Cardi B boşanmak üzere olduğu eşini yere yatırdı üzerine atlayıp twerk yaptı. Cardi B.'nin o sırada göğsünün açılması da gündem oldu. Sosyal medyada yayılan video çok kişi tarafından paylaşıldı.

