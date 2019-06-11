Cardi B'nin şişen ayakları olay oldu

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, konserini iptal kararı almasının ardından ayaklarının son halinin fotoğrafını paylaştı.

26 yaşındaki ABD’li şarkıcı, uçak yolculuğu sonrası balon gibi şişen ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ayaklarımın her uçuş sonrası ne kadar şiştiğine bakın. Midem daha da fazla şişiyor. İşte doktorumun bana konserlerimi iptal etmemi söyleme nedeni” mesajını yazdı.

Cardi B, bu hafta sonu İngiltere’nin Manchester şehrindeki Parklife Festival’de sahne alacaktı ancak konseri iptal etmişti. Ünlü şarkıcının estetik ameliyat geçireceği öne sürülmüştü.

Grammy ödüllü rap’çi, bir süre önce, şarkıcılığa başlamadan önce striptiz yaptığı dönemde uyuşturucu kullandığını ve hırsızlık yaptığını itiraf etmesiyle gündeme gelmişti.

Yaşamak için müşterilerini soymak zorunda kaldığını söyleyen Cardi B, “Hiçbir zaman mükemmel bir dünyadan geldiğimi ve mükemmel olduğumu iddia etmedim. Her zaman gerçeklerimi anlattım” demişti.

