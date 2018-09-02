Düelloda gülen Arsenal

Premier League'in 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Cardiff'i 3-2 mağlup etti. Shkodran Mustafi'nin 11. dakikadaki golüyle öne geçen konuk Arsenal, ilk devrenin duraklama dakikalarında Victor Camarasa'ya engel olamadı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda iki takım da net pozisyonlar bulurken ilk golü bulan taraf yine Arsenal oldu. 62. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ceza saha dışından yaptığı şık vuruşla takımını bir kez daha öne geçirirken, ev sahibi Cardiff'in bu gole cevabı 70. dakikada Daniel Ward ile geldi.

Karşılaşmada son sözü ise Alexander Lacazette söyledi. Fransız golcü 81. dakikada ceza sahası köşesinden yaptığı harika vuruşla fileleri havalandırdı. Kalan kısa sürede Cardiff'in beraberlik çabalarından sonuç çıkmadı ve karşılaşma 3-2 Arsenal üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Arsenal puanını 6'ya çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan ligin yeni ekibi Cardiff ise 2 puanda kaldı.

