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Cardiff City Emiliano Sala ödemelerini durdurdu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 28.01.2019 08:08 | Son Güncelleme

Cardiff City, kaybolan Emiliano Sala için Nantes'a transfer ödemesi yapmama kararı aldı.

Cardiff City Emiliano Sala ödemelerini durdurdu

Nantes'tan Cardiff'e transfer olan ve İngiltere'ye giderken uçağı kaybolan Emiliano Sala için flaş bir karar çıktı. Cardiff City yönetimi, 17 milyon euroya kadrosuna kattığı Emiliano Sala için Nantes'a yapması gereken transfer ödemelerini durdurma karar aldı.

6 MİLYON EUROYU GÖNDERMİYOR

İngiliz basınından Telegraph haberine göre; Cardiff City, Sala transferinin ilk taksidi olan 6 milyon euroyu Nantes'a vermeyi düşünmüyor.

"PARA HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIZ"

Konu hakkında konuşan Nantes Başkanı Waldemar Kita, "Şu an dramatik bir dönemden geçiriyoruz. Para hakkında konuşmayacağız" ifadelerini kullandı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala Nantes Cardiff City

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