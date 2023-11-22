Çarkıfelek'in efsane hostesi Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı maaşı açıkladı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çarkıfelek'in efsane hostesi Özlem Yıldız şimdi de EYT açıklamasıyla gündem oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim EYT'den emekli olduğunu açıkladı.

Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin çok para kazanmasının gündem olması üzerine ünlü sunucu "Ben EYT'li olduğum için şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor" ifadelerini kullandı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Mete Vardar'la ilişkisi olan ve geçtiğimiz günlerde yüzüğüyle dikkat çeken Yıldız, "O kendi yüzüğüm. Mete'nin doğum gününde bütün aile bir araya gelmiştik. Dünür de vardı. Çekirdek kadro kutladık. Her şey çok güzel gidiyor" yanıtını verdi.







